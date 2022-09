Hak holowniczy w aucie. Czy nieużywany hak trzeba odpiąć lub schować? Problem stanowi kula

Kierowcy niemający doświadczenia w jeździe pojazdami wyposażonymi w hak holowniczy, zadają sobie pytanie, czy nieużywany hak trzeba odpiąć? To samo dotyczy użytkowników nowocześniejszych aut z hakiem składanym, gdzie pytanie brzmi, czy element ten powinien być na co dzień schowany?

Obecność Polski we wspólnocie europejskich państw rzuca nieco więcej światła na wymogi związane z hakiem holowniczym w aucie. Od chwili przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej każdy samochód musi mieć hak holowniczy z odpinaną kulą z korpusu haka. Pojazdy, które przeszły homologacje przed wejściem Polski do UE nie mają takiego obowiązku. Ale czy należy demontować lub składać cały hak?

Demontaż kuli haka holowniczego

Przepisy ruchu drogowego na terenie RP są mało precyzyjne w zakresie konieczności odpinania haka holowniczego, gdy jest on nieużywany. Jedynie kula haka holowniczego, która zasłania tablicę rejestracyjną lub elementy oświetlenia musi być zdemontowana z korpusu.

Największe kontrowersje budzi kwestia odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. Gdy jesteśmy uczestnikami kolizji drogowej, w której ktoś najechał na tył naszego auta i w tym czasie na haku znajdowała się zamontowana kula haka holowniczego, niestety istnieje spore prawdopodobieństwo, że koszty poniesienia napraw za uszkodzenia pojazdu sprawcy towarzystwo ubezpieczeniowe zechce przerzucić również na właściciela samochodu z hakiem holowniczym.

Wyjazd za granicę z hakiem holowniczym

Wśród polskich kierowców istnieje obawa o to, jak na widok pojazdu z nieużywanym hakiem holowniczym reagują funkcjonariusze policji w innych krajach Europy. Próby wystawienia mandatu karnego mogą pojawić się w Niemczech. Od jednego z największych producentów haków holowniczych w Europie, jakim jest Steinhof, wytwarzający haki z odkręcanymi kulami lub haki wypinane, dowiadujemy się, że polskich kierowców chroni Konwencja Wiedeńska. Na mocy jej postanowień, pod którymi podpisało się 60 krajów, samochody z aktualną homologacją w Polsce mogą poruszać się po terenie innego kraju z takim wyposażeniem, jakie przewiduje polskie prawo o ruchu drogowym.