Stara łódź, która została zamieniona w mieszkanie. Stworzył je DJ

Na rynku wynajmu krótkoterminowego i miejsc wakacyjnych jest wiele różnych ciekawych obiektów. Autobusy zmienione w domy na kołach też już powoli nie robią wrażenia. A może by tak zamieszkać pod łodzią rybacką?

Alex, znany jako DJ Badly to majsterkowicz amator, który stworzył Boatel, czyli Boat Roofed Shed. Jest to jego chyba największy projekt. Jest to łódź mieszkalna.

Wszystko zaczęło się od starej łodzi rybackiej, która miała zaledwie 4,2 metra długości i 2,1 metra szerokości w najszerszym miejscu. Twórca mówi, że łódź została zbudowana gdzieś między 1900 a 1910 rokiem. Następnie umieścił ją na ramie złożonej z czterech słupów.

Co ciekawe prawie wszystko, co zostało wykorzystane do budowy tego osobliwego domu jest bardzo stare. Okna pochodzą z 400-letniego gospodarstwa, a francuski piec opalany drewnem pochodzi z XX wieku. Alex powiedział na blogu Tiny House Blog, że w Boatel znajduje się nawet jego kolekcja drukowanych puszek z lat pięćdziesiątych. Reszta domu, jeśli nie jest poddana recyklingowi, jest naturalna.

Może Boatel nie jest zbyt urodziwy, ale ma wszystkie podstawowe rzeczy. Oprócz sypialni i toalety jest lodówka, kuchenka gazowa, kilka lampek LED (plus świece), a nawet nagłośnienie. Ale, jak sama nazwa wskazuje, obiekt nie jest przeznaczony do stałego zamieszkania, a jedynie do oferowania schronienia w razie potrzeby podczas biwakowania.

Położony na wysokości 228 metrów nad poziomem morza, w pobliżu Machynlleth w Walii, Boatel jest wart wypróbowania i można go wypożyczyć za pośrednictwem Airbnb.