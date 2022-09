Mapy hałasu polskich dróg. Tego nie dowiesz się z nawigacji czy Google

Drogi hałasu, czyli wymóg Unii Europejskiej

Wprowadzenie obowiązku realizacji strategicznych map hałasu, a następnie - na ich podstawie - opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem i planów działań, wynika z działań Parlamentu Europejskiego. W czerwcu 2002 r. ustanowiona została Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku

- czytamy w oficjalnym komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Więcej o drogach w Polsce przeczytasz na stronie głównej gazety.pl. GDDKiA podaje, że opracowała mapy hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej trzech milionów pojazdów rocznie.

Gdzie znaleźć mapę hałasu?

Gdzie je znaleźć? W TYM MIEJSCU znajdziecie link do strony Dyrekcji. Tam na dole znajduje się lista województw. Po kliknięciu w interesujący was region kraju zostaniecie przeniesieni do odpowiedniego, bardzo szczegółowego pliku.

Do czego służy mapa hałasu?

Mapy hałasu wykorzystuje się do:

informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem;

opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;

tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem;

tworzenia planów działań ochrony środowiska przed hałasem

planowania strategicznego;

planowania i zagospodarowania przestrzennego;

pozyskiwania danych do przekazania Komisji zgodnie z art. 10 ust. 2 i w załączniku VI Dyrektywy 2002/49/WE.

Każda mapa powinna mieć dwie części. Opisową i graficzną. W tej pierwszej znajdziemy porównanie informacji, analizy porównawczej ostatnio sporządzonej mapy dla terenów objętych ochroną akustyczną z wynikami aktualnie sporządzanej mapy. Powinna zawierać:

zestawienie terenów zagrożonych hałasem;

informacje o przekroczeniach wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku;

szacunkową liczbę osób narażonych na hałas;

rezultaty działań ochronnych, w tym: wyniki analiz rozkładu hałasu; propozycje dotyczące poszczególnych działań; oszacowania efektów działań planowanych.

Z kolei graficzna część zawiera:

mapę emisyjną dla dróg;

mapę imisyjną, która charakteryzuje stan akustyczny środowiska;

mapę terenów objętych ochroną akustyczną;

mapę terenów zagrożonych hałasem charakteryzującą tereny, na których są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone odpowiednimi wskaźnikami;

mapy przedstawiające rezultaty działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat.

Mapy hałasu to podstawowe źródło danych wykorzystywanych m.in. do informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z hałasem.