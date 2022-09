Ford pomoże zlokalizować narzędzia. Wszystko dzięki Ford Pro [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Każdy kto posiada firmę, która świadczy jakieś usługi często jeździ do klienta z własnymi narzędziami. Czasem się zdarza, że po wykonanej pracy pracownik zapomina o narzędziach, które są spisywane na straty. Ford ma jednak na to rozwiązanie.

Inżynierowie z Aachen w Niemczech ukończyli projekt pilotażowy dla Ford Pro, dzięki któremu firmy mogłyby przez cały czas monitorować lokalizację swoich narzędzi i maszyn, wykorzystując łączność Bluetooth i lokalizację GPS. System wykorzystuje specjalne moduły umieszczone w skrzynkach narzędziowych i na sprzęcie, które komunikują się z pojazdami firmy i centralnym serwerem.

Dzięki wspomnianym modułom lokalizującym, każdy pojazd może przypomnieć kierowcy o tym, że na pokładzie brakuje jakiegoś narzędzia, które prawdopodobnie pozostało w miejscu pracy. Monitorowanie lokalizacji daje firmom wiedzę, gdzie w danym momencie znajduje się każde narzędzie lub maszyna, co pozwala koordynować przeniesienie konkretnych urządzeń na inny odcinek, kiedy będą tam pilnie potrzebne.

Jak to dokładnie działa? W każdym narzędziu, maszynie czy urządzeniu znajduje się wcześniej wspomniany wodoodporny moduł lokalizacyjny, zdolny do funkcjonowania w ekstremalnych temperaturach. Moduły łączą się z centralnym serwerem, do którego dostęp mają wszyscy pracownicy firmy, zarówno w biurze, jak i w terenie: za pomocą komputera, ekranu pokładowego pojazdu lub dedykowanej aplikacji na tablecie lub smartfonie.

Narzędzia mogą być wyszukiwane i lokalizowane według pojazdu, danych magazynowych, typu lub nazwy narzędzia. Mapa aktualizowana na żywo pokazuje również lokalizację wszystkich urządzeń firmy, które mogą być klasyfikowane jako „w użyciu", „z awarią" lub „w serwisie".

Podczas załadunku pojazdu, każde narzędzie jest wyświetlane na ekranie pojazdu i jest przypisywane do konkretnego auta. W miejscu pracy, gdy pojazd jest rozładowywany, ekran pokazuje dwie kolumny inwentarza, „zapakowany" i „wypakowany" – co oznacza, że pod koniec dnia wszystko, co znajduje się w kolumnie „wypakowany", pozostało na zewnątrz.

Lista narzędzi na pokładzie aktualizuje się na żywo, co umożliwia szybsze załadowanie i sprawdzanie inwentarza na pokładzie pojazdu. Dostępność informacji o stanie całego wyposażenia firmy w centralnym miejscu umożliwia bardziej efektywny transport sprzętu między placówkami oraz łatwiejsze planowanie zadań z przypisaniem narzędzi do konkretnych prac. Jeśli narzędzia są pozostawione na noc w pojeździe, kierowca otrzyma powiadomienie o kradzieży, gdy cokolwiek zostanie z niego wyjęte.

Trzy firmy z siedzibą w Kolonii pomogły zbadać wykonalność projektu i możliwość jego stosowania przez floty o różnej wielkości, liczebności pracowników, działające w różnych branżach, w tym w budownictwie i remontach, hydraulice oraz ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.

Ford Pro planuje przeprowadzić więcej analiz na różnych rynkach przed udostępnieniem w najbliższej przyszłości tej usługi klientom.