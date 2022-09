Nie patrzyła na drogę, bo szukała okularów. Dwa samochody do kasacji

Prowadzenie samochodu to bardzo odpowiedzialne zadanie. Podstawą bezpiecznej jazdy jest czujna obserwacja otoczenia i odpowiednio szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w ruchu drogowym. Kierowca powinien zawsze być uważny i wyczulony na wszystkie sygnały, które do niego dochodzą w czasie jazdy, a następnie właściwie na nie reagować.

Niestety rozproszenie uwagi kierowcy czy zbyt wiele bodźców zewnętrznych, ma wpływ na popełniane błędy. Nieuwaga może skutkować narażeniem kierowcy, pasażerów pojazdu, czy innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Tak było we wtorek 30 sierpnia na jednej z dróg w województwie pomorskim. Kobieta, która doprowadziła do wypadku drogowego, odwróciła wzrok od drogi, zjechała na środek jezdni i zderzyła się pojazdem jadącym w przeciwnym kierunku. Jak zeznała później policjantom, straciła czujność, bo szukała okularów.

Do wypadku doszło na trasie Debrzno-Cierznie. Kierująca Fiatem Seicento zderzyła się czołowo z Audi 80. W wyniku zderzenia dodatkowo Audi uderzyło w przydrożne drzewo. Fiata prowadziła 35-letnia mieszkanka gminy Debrzno, która nie odniosła obrażeń. Niemieckie kombi prowadziła 32-latka z tej samej gminy. Kobietę wraz z pasażerką przetransportowano karetką pogotowia do szpitala.

Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, że kobiety kierujące samochodami były trzeźwe. Konsekwencje za spowodowanie wypadku drogowego poniesie 35-latka z Seicento. Poważne rozbite samochody nie nadają się już do dalszego użytkowania.

Przypominamy. Choć sprawny technicznie pojazd to kluczowy element wpływający na bezpieczeństwo na drodze, to kierowca zawsze jest odpowiedzialny za prowadzenie maszyny i ma wpływ na to, co się dzieje. W trakcie jazdy należy unikać czynności, które rozpraszają i mogą doprowadzić do spowodowania wypadku. Koncentracja i skupienie to bezpieczna i zarazem bezkolizyjna jazda.