Kierowcy tracą prawo jazdy. Nie tylko przez znak D-42 i prędkość. Lista jest długa

O przepisach i karach czekających na kierowców szerzej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Ponad 50 tys. kierowców straciło prawo jazdy przez zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym. I choć ilość jest potężna, warto zdać sobie sprawę z tego, że uprawnienia są zatrzymywane nie tylko po przekroczeniu dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w mieście. Lista potencjalnych wykroczeń skutkujących dokładnie tymi samymi konsekwencjami jest dłuższa. I pierwszym z brzegu przykładem jest chociażby przewożenie zbyt dużej ilości pasażerów.

Minimum 3 osoby powyżej limitu wskazanego w dowodzie rejestracyjnym oznacza wstrzymanie uprawnień na 3 miesiące.

DMC w pozycji F.2 lub typ pojazdu. Uważaj, bo stracisz prawko!

No dobrze, ale za co jeszcze można stracić prawo jazdy? Uważajcie na jazdę zbyt ciężkim samochodem lub nie tym typem pojazdu co trzeba. Kierujący posiadający kategorię B może prowadzić auto, którego DMC nie przekracza 3,5 tony. Już 1 kg powyżej tego limitu sprawia, że prowadzi się bez uprawnień, a to oznacza obligatoryjne odebranie prawa jazdy. Odebranie prawa jazdy, a nie wstrzymanie uprawnień jak w przypadku przekroczenia prędkości w mieście czy przekroczenia ilości pasażerów.

Identyczny typ konsekwencji dotyczy prowadzenia z kategorią B np. motocykla o pojemności silnika większej niż 125 cm3. To samo dotyczy kodów w prawie jazdy. Gdy w dokumencie jest kod oznaczający okulary, prowadzenie bez okularów oznacza prowadzenie bez uprawnień i sądowny zakaz siadania za kierownicą.

Bez prawa jazdy za ucieczkę z miejsca wypadku lub kontrolę drogową

Prowadzenie bez uprawnień to jedno. Drugi typ konsekwencji dotyczy ucieczki z miejsca wypadku. Jeżeli w zdarzeniu ktoś ucierpiał, kierujący powinien się liczyć z utratą uprawnień na co najmniej 3 lata. I słowo co najmniej może oznaczać nawet dekadę. Czas odebrania uprawnień w wyroku wskazuje sędzia. Decyzję podejmuje na podstawie skali zawinienia i popełnionego czynu.

Prawo jazdy traci się również wtedy, gdy kierowca nie zatrzyma się do kontroli drogowej. Ale nie każdej i nie za każdym razem, bo uprawnienia może tu odebrać wyłącznie sąd – a nie policja. A sędzia potrzebuje do takiej możliwości prawomocnego skazania za przestępstwo polegające na niezatrzymaniu się do kontroli drogowej. Obydwa czyny nie są ze sobą połączone. Jedna kara nie powoduje, że druga staje się obligatoryjna.

Punkty karne i alkohol. Wrogowie prawa jazdy

Za co jeszcze można stracić praw jazdy? A więc chociażby za:

przekroczenie dozwolonej ilości punktów karnych. Kierowca posiadający uprawnienia krócej niż rok ma 20 punktów, a po przekroczeniu tej ilości musi zrobić prawo jazdy od nowa, czyli zaczyna od kursu. Kierowca posiadający uprawnienia dłużej niż rok ma 24 punkty. Po ich przekroczeniu musi podejść do egzaminu sprawdzającego.

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (tu jest obligatoryjne) lub po użyciu alkoholu (zależy od policjanta).

Prawo jazdy możesz stracić prawie za... wszystko!

Odebranie prawa jazdy za prędkość? Rozumiem. To samo dotyczy alkoholu czy przekroczenia dozwolonego limitu punktów karnych. Czy wiecie jednak, że uprawnienia możecie równie dobrze stracić za... wszystko? Istnieje bowiem w polskim porządku prawnym coś takiego, jak art. 86 ustawy Kodeks wykroczeń, który mówi o stworzeniu zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. A zagrożenie takie może być zarówno spowodowaniem kolizji czy wypadku, zbyt szybką jazdą, jak i wjechaniem na czerwonym świetle na skrzyżowanie.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zakaz prowadzenia pojazdów nie jest na szczęście obligatoryjny. Decyzję w tej sprawie najpierw podejmuje policjant, a później sąd. Tyle że to już policjant wstrzymuje uprawnienia odpowiednią adnotacją dokonaną w bazie CEK.