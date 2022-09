Każdemu kierowcy każą zmienić prawo jazdy. Bezterminowe też - są daty i ceny

Przepisy dla kierowców czy nowości na drogach. O tym wszystkim opowiadamy też w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Dokładnie 19 stycznia 2013 roku z polskiego systemu prawnego zniknęło bezterminowe prawo jazdy. Od tego momentu dokumenty są wydawane z datą ważności wyznaczoną maksymalnie na 15 lat. Czy to oznacza, że pojęcie bezterminowy zniknęło na dobre? No właśnie nie, a tak właściwie to jeszcze nie. Uprawnienia nadane wcześniej nadal są bezterminowe. Tyle że już niedługo...

Zobacz wideo Z pobocza udało się wyjechać, ale uciec przed policją już nie. Pijany kierowca stracił prawo jazdy

Do kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Wymiana bezterminowych praw jazdy na terminowe ruszy w roku 2028. Ostatni dokument ma zostać wymieniony maksymalnie w roku 2033. Nowe prawa jazdy otrzymają 15-letnią datę ważności. Tyle że z tą datą ważności sprawa nie jest taka prosta. Bo będzie to ważność dokumentu. Samego dokumentu, a nie np. zaświadczenia lekarskiego. To nadal pozostanie bezterminowe. W efekcie kolejne wymiany staną się formalnością. Będą polegać na zmianie dokumentu na taki z bardziej aktualnym zdjęciem.

Co ważne, po roku 2033 bezterminowe prawa jazdy z mocy ustawy stracą ważność. To oznacza, że kierowca który nie wymieni dokumentu, po tej dacie nie będzie mógł prowadzić samochodu. A jeżeli to zrobi, będzie prowadzić pojazd bez uprawnień, czyli tak jakby bez prawa jazdy.

Mandat za brak prawa jazdy wzrósł aż trzykrotnie. Policjant nie przymknie oka

Ile kosztuje wymiana bezterminowego prawa jazdy?

Wymiana bezterminowego prawa jazdy na terminowe jest wymuszona z urzędu. To jednak nie oznacza, że kierujący dostanie nowy dokument za darmo. Tak się nie stanie! Będzie musiał za niego zapłacić. Opłata w samym urzędzie wynosi dokładnie 100 zł. Taka kwota będzie obowiązywać już niedługo, gdy w urzędach wykasowana zostanie opłata ewidencyjna w kwocie 0,50 zł. Na tym jednak koszty nie kończą się. Kierujący będzie musiał dołączyć też aktualne zdjęcie. Jego wykonanie kosztuje przeciętnie jakieś 20 do 30 zł.

Zdjęcie do prawa jazdy musi być aktualne, kolorowe, ostre i wykonane na jednolitym tle. Powinno mieć wymiary 35x45 mm, a do tego przedstawiać całą głowę i wizerunek nie dalej niż do górnej części barków.

Czy badanie lekarskie też jest konieczne?

Jak już wspominaliśmy, kierujący wymieniający bezterminowe prawo jazdy nie musi dostarczać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Nie musi tego zrobić ani teraz, ani w czasie późniejszych wymian terminowego dokumentu. To sprawia, że oszczędza za każdym razem jakieś 200 zł. Dokładnie tyle po obecnych stawkach kosztuje wizyta u lekarza orzecznika.

Wymiana bezterminowego prawa jazdy. Skąd ten pomysł?

Skąd w ogóle pomysł na okresową wymianę prawa jazdy? Aby odpowiedzieć na tak zadane pytanie, najlepiej posłużyć się przykładem wziętym z życia. Jeszcze dwie dekady temu zdarzały się takie sytuacje, że policjanci zatrzymywali na drodze emeryta. Ten pokazywał im prawo jazdy (jeszcze takie książkowe), w którym znajdowało się zdjęcia 16-latka. Bo w takim wieku zdobył uprawnienia. To mocno utrudniało identyfikację kierującego. Po 50 latach ciężko bowiem stwierdzić czy osoba stojąca przed funkcjonariuszem to osoba ze zdjęcia.