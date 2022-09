Aż 19x15 pkt, do tego 13, 12 i 10 pkt. Nowe punkty karne od września, a limit ten sam

O zmianach przygotowanych dla kierowców szerzej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Wrzesień roku 2022 bez wątpienia stanie się okresem zmian. I to dość drastycznych. Bo choć zacznie się delikatnie, od wykasowania nalepki kontrolnej z szyby i karty pojazdu, już w 17. dniu miesiąca nowelizacje nabiorą rumieńca. To właśnie tego dnia rządzący postanowią... jeszcze bardziej adekwatnie nagradzać poważne wykroczenia drogowe. I choć stwierdzenie może brzmieć jak eufemizm, w prawdziwym życiu o eufemizmie mowy być nie może.

Zobacz wideo Lamborghini bez szans z grupą Speed

Nowy taryfikator punktów, czyli piętnastki i inne...

No dobrze, ale o jakiej zmianie piszemy? Mamy na myśli nowy taryfikator punktów karnych. A ten wprowadza dwie kluczowe zmiany. Po pierwsze sprawia, że maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w czasie jednej kontroli drogowej wzrośnie z 10 do 15. To oznacza, że już dwa mandaty i prawa jazdy... nie będzie! Po drugie w taryfikatorze pojawią się nowe wartości kar. I pisząc w tytule "19x15 pkt, do tego 13, 12 i 10 pkt", nie mamy na myśli systemu liczenia wygranej w totolotku. Niestety...

Za co od 17 września można dostać 15 punktów karnych?

Czas zatem na konkrety. Za jakie wykroczenia od 17 września 2022 roku będzie można dostać 15 punktów karnych? Lista jest długa:

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h poza obszarem zabudowanym,

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h w obszarze zabudowanym,

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,

niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,

naruszenie przepisów w zakresie wjeżdżania na przejazd kolejowy,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,

naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,

używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,

niezastosowanie się do sygnałów świetlnych,

niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania",

jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,

przewożenie więcej co najmniej 10 osób powyżej limitu określonego w dowodzie rejestracyjnym,

nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,

przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

Wpis w "12" w prawie jazdy? Możesz zapłacić aż 1500 zł mandatu i dostać zakaz

Poważne wykroczenia to i poważne kary. 10, 12, 13 i 14 punktów

I na powyższym zestawieniu złe informacje się nie kończą. Szczególnie że nowy taryfikator mandatów przewiduje też szereg kar, które zostały wyceniona na 10, 12, 13 czy 14 punktów karnych. Najważniejsze z nich przypominamy poniżej.

przekroczenie prędkości między 61 a 70 km/h będzie "kosztować" 14 punktów karnych,

przekroczenie prędkości między 41 a 50 km/h będzie "kosztować" 13 punktów karnych,

naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni będzie "kosztować" 12 punktów karnych,

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd będzie "kosztować" 12 punktów karnych,

naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej będzie "kosztować" 12 punktów karnych,

naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku będzie "kosztować" 12 punktów karnych,

naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała będzie "kosztować" 10 punktów karnych,

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd będzie "kosztować" 12 punktów karnych,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania będzie "kosztować" 10 punktów karnych,

naruszenie zakazu wyprzedzania będzie "kosztować" 10 punktów karnych,

naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie będzie "kosztować" 10 punktów karnych,

przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami będzie "kosztować" 10 punktów karnych.

Co jeszcze zmieni się 17 września? Kolejne nowelizacje przepisów

Informacje już nie wyglądają najlepiej? Warto zatem przypomnieć, że na nowym taryfikatorze punktów karnych zmiany przewidziane na 17 września 2022 roku nie kończą się. Dokładnie tego dnia w życie wejdą jeszcze trzy nowości. Mowa o: