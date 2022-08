Nowe technologie pomagają projektować Toyoty. Rozszerzona rzeczywistość i druk 3D

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W amerykańskim oddziale Toyoty tę funkcję pełni firma Toyota Motor North America Research and Development (TMNA R&D), a konkretnie dział Engineering & Data Innovation (EDI). Na jego zespół składają się inżynierowie łączący wiedzę o projektowaniu i produkcji z umiejętnościami grafików 3D i programistów.

Kiedy ze studia projektowego CALTY Design Research trafia projekt nowego samochodu w postaci cyfrowych obrazów i glinianego modelu, zadaniem zespołu EDI jest podzielić go na poszczególne części. Ich cyfrowe modele 3D są dopracowywane tak, aby fabryki mogły na tej podstawie przygotować maszyny do ich produkcji. Każdy płat karoserii, grill, konsola centralna czy tablica wskaźników, a także zestaw baterii dla zelektryfikowanych samochodów powstają w ten sposób.

Niezwykle ważną pracę do wykonania ma zespół Powertrain CAD Modeling, który wspiera inżynierów w zaprojektowaniu poszczególnych części napędu. Służy do tego oprogramowanie, które symuluje pracę napędu i analizuje, jak każdy komponent zachowuje się pod obciążeniem.

Choć cyfrowe dane CAD pojazdu mogą być bardzo realistyczne, pracownicy EDI wykorzystują również narzędzia rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, aby potwierdzić, że ich projekty właściwie oddają zamysł twórców samochodu oraz są technicznie poprawne. Wirtualny model 3D komponentu lub całego pojazdu jest umieszczany w specjalnym pomieszczeniu, w którym można go obejrzeć przez gogle VR.

Innym sposobem na przetestowanie projektu danej części jest wykonanie fizycznego modelu w drukarce 3D lub w maszynie do formowania wtryskowego. Inżynierowie cenią możliwość wzięcia do ręki zaprojektowanych przez siebie części w fizycznej postaci i sprawdzenia, czy poszczególne komponenty są dobrze spasowane. Laboratorium może pójść nawet tak daleko, że wykończy i polakieruje daną część, aby zaprezentować ją projektantom tak realistycznie, jak to możliwe.

Dział Engineering & Data Innovation koncentruje się przede wszystkim na opracowywaniu seryjnych pojazdów, jednak coraz częściej bierze udział także w pracach nad konceptami innowacyjnych form mobilności. Z ich pomocy korzystano m.in. przy budowie wielkogabarytowych ciężarówek Project Portal z elektrycznym napędem na wodorowe ogniwa paliwowe oraz przy projektowaniu systemu e-Palette. Zespół pomógł także naukowcom z Toyota Research Institute zaprojektować prototypowy moduł czujników montowany na dachu autonomicznych samochodów.