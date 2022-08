Toyota wybuduje magazyny ogniw wodorowych. Będzie gotowy w tym roku

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Toyota Motor North America dołączyła do projektu Narodowego Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL) Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE), aby wspólnie skonfigurować, zainstalować i przetestować wodorowy magazyn energii o przemysłowej skali.

Zobacz wideo Toyota Mirai - wybieramy się w podróż do przyszłości samochodem elektrycznym zasilanym wodorem

System zdolny do magazynowania 600 kg wodoru wykorzystuje generator na ogniwa paliwowe Toyoty o mocy 1 megawata oraz elektrolizer wody o mocy 1,25 MW. Instalacja zostanie podłączona do sieci energetycznej, a jej oddanie do użytku nastąpi jeszcze w tym roku.

Instalacja powstaje w NREL Flatirons Campus na przedmieściach Denver w Kolorado. Urządzenie Toyoty będzie elementem zintegrowanego z siecią przesyłową, elastycznego systemu produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych, jego magazynowania oraz produkcji energii, który obok generatora na wodór obejmuje elektrolizer wody PEM (proton exchange membranę) o mocy 1,25 MW i system magazynowania wodoru o pojemności 600 kg. Wodorowy generator łączy wiele modułów ogniw paliwowych Toyoty w większy system, zdolny do wytwarzania prądu stałego i przemiennego.

Są alternatywą dla elektryków. Jeżdżą już po publicznych drogach

Na potrzeby 1-megawatowego generatora prądu dla NREL Toyota opracowała zintegrowany system sterowania pracą modułów ogniw paliwowych, którego zadaniem jest zapewnienie jak największej wydajności i żywotności urządzenia.

Współpraca Toyoty i NREL została zaplanowana na 3 lata, a wartość projektu częściowo finansowanego przez różne agencje Departamentu Energii wynosi 6,5 miliona dolarów. Po uruchomieniu prototypowego systemu naukowcy NREL będą go monitorować pod kątem utrzymania wydajności podczas dłuższej eksploatacji oraz sprawności działania po zintegrowaniu z innymi magazynami energii oraz z OZE.