Lista pojazdów na prawo jazdy kat. B cię zaskoczy. Kampery i busy to tylko początek

Mówiąc potocznie o prawie jazdy, kierujący ma tak naprawdę na myśli jego kategorię B. A ta według ustawy o kierujących pojazdami zezwala na prowadzenie pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla. Co oznacza taka definicja? Naprawdę szerokie uprawnienia.

Jakimi samochodami można jeździć z kategorią B?

W przypadku kategorii B przepisy widzą tak naprawdę trzy ograniczenia. Po pierwsze musi to być pojazd samochodowy. Po drugie nie może mieć DMC większego niż 3,5 tony. I po trzecie nie może być autobusem czy motocyklem. Po zastosowaniu tych trzech wykluczeń, otrzymujemy szeroką paletę pojazdów. I hatchbacki, sedany, kombi, SUV-y czy crossovery dopiero otwierają listę.

Posiadacz prawa jazdy kategorii B może też zasiąść za kierownicą dostawczaka, vana, pick-up`a, kampera czy nawet ciągnik rolniczy. Zawsze granicę wyznacza rubryka F.2 w dowodzie rejestracyjnym i wpisana do niej wartość. Nie może być wyższa niż 3500 kg. Choć i od tej zasady jest wyjątek. Ten dotyczy sytuacji, w której kierujący ma kat. B od co najmniej dwóch lat, a do tego prowadzi samochód o napędzie elektrycznym lub wodorowym. Wtedy dopuszczalne DMC rośnie do 4,25 tony.

Nie tylko po prostu samochód. Samochód z przyczepą też dla kat. B!

Ustawa o kierujących pojazdami jasno określa, że posiadając kategorię B prawa jazdy, można również prowadzić auto z przyczepą. W tej kwestii funkcjonują jednak dwa pojęcia.

Po pierwsze jest to zestaw pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, składający się z pojazdu samochodowego i przyczepy innej niż lekka. Po drugie jest to pojazd samochodowy wraz z przyczepą lekką, czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg.

W tym punkcie warto zrobić pewne obostrzenie. Bo po zdaniu egzaminu praktycznego na kod 96 dopisany do kategorii B, poszerzają się uprawnienia kierowcy w zakresie zestawu pojazdów. Konkretnie rośnie jego dopuszczalna masa całkowita. Wtedy może wynieść nawet 4,25 tony.

Motocykle i kategoria B prawa jazdy

Prawo jazdy kategorii B to według ustawy o kierujących pojazdami, również uprawnienie do kierowania pojazdami motocyklopodobnymi. Jakie konkretnie typy pojazdów łapią się do tej kategorii? To punktujemy poniżej.