Odblaskowy ludzik ostrzega kierowców. W Bytomiu testują nowe rozwiązanie

Przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności. Nieuwaga może kosztować przekraczającego jezdnię pieszego utratę zdrowia lub życia. Najbardziej narażeni piesi są na zebrach, przy których na ma sygnalizatorów świetlnych sterujących ruchem.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i poszukiwane nowych rozwiązań, które mogą się przyczynić do ograniczenia liczby nieszczęśliwych zderzeń, to działania zawsze zasługujące na pochwałę. Świeżym pomysłem, mającym poprawić uwagę zmotoryzowanych w obrębie przejść dla pieszych, są figury odblaskowych ludzików, przypominające dzieci oczekujące przy pasach na możliwość przejścia. Takie rozwiązanie jest testowane w Bytomiu, gdzie w obrębie szkoły ustawiono ludziki przy ulicy Wojciechowskiego. To inicjatywa bytomskich policjantów Wydziału Ruchu Drogowego i Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Odblaskowa sylwetka przypominająca postać widoczna jest z odległości kilkuset metrów, przyciąga wzrok kierowcy i jest dodatkowym elementem, który ma wzbudzić czujność i sprawić, że kierowcy odruchowo będą ściągali nogę z gazu przed przejściem dla pieszych. Sylwetka sprawdza się w dzień, a także w nocy, dzięki skutecznemu systemowi odblaskowemu. Ludzik widoczny jest w nocy z odległości 150 metrów, nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych.

Odblaskowe sylwetki będą testowane w Bytomiu do końca sierpnia. W tym czasie mundurowi wspólnie z pracownikami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów sprawdzą, w jaki sposób innowacyjne oznakowanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Jeśli testy wypadną pozytywnie, jest szansa, że odblaskowe ludziki pojawią się na przejściach dla pieszych w różnych miejscach miasta na stałe.