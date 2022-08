Volkswagen Beetle wystawiony na aukcje. Należał do wokalisty The Who

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Pamiątki po celebrytach i artystach zawsze są w cenie, gdy trafią na sprzedaż. Fani lubią obcować z czymś co należało do ich idoli. Tak właśnie jest w przypadku Volkswagen Beetle 1303 LS Cabriolet z 1977 r., który należał do Rogera Daltreya.

Zobacz wideo Sprawdziliśmy, jak jeździ Volkswagen Tiguan Hybrid. Co napędza innowacyjnego SUV-a?

Dlatrey to współzałożyciel i wokalista słynnego zespołu rockowego The Who. Wspomniany Volkswagen kupił jako nowy w 1977 r. Muzyk wybrał lakier Viper Green Metallic z miękkim dachem Pale Sand. Tak polubił ten pojazd, że był w jego posiadaniu przez prawie 30 lat. Zakończył jego karierę u siebie w 2005 roku.

Ten sam pojazd jest teraz wystawiony na aukcję i przyszły kupujący otrzyma również list od Rogera Daltreya, potwierdzający, że był jego własnością. Jest też Certyfikat Muzeum Volkswagena, który potwierdza własność, oraz oryginalną kolorystykę. Niestety oryginalna książka serwisowa zaginęła pod opieką Daltreya.

Od 2024 roku Volkswagen będzie sprzedawał wyłącznie samochody elektryczne. To przesada?

Od 2005 r. samochód jest dobrze utrzymany, regularnie serwisowany, a w 2014 r. przeszedł modernizację, która obejmowała lakierowanie gołego metalu w oryginalny odcień Viper Green Metallic. Wnętrze zostało w pełni obszyte beżową skórą, która obejmowała siedzenia i wyściółkę drzwi.

Obecny właściciel, który jest fanem The Who, zakupił pojazd w 2019 r. Wydał ponad 10.000 funtów, aby przywrócić pojazd do dawnej świetności.

Auto zostało wystawione na Silverstone Auctions. Cena wywoławcza wynosiła 28.000 funtów.