Ford wspiera klientów biznesowych. Ford Komfortowa Ochrona to ich nowy produkt

Ford Polska wprowadza zupełnie nowy produkt, aby ułatwić, a jednocześnie uczynić bardziej kompleksową usługę serwisową dla klientów Forda. Ford Komfortowa Ochrona zawiera bowiem znane i sprawdzone produkty serwisowe.

Program przygotowano w dwóch formach, aby jak najlepiej dostosować go do potrzeb klientów posiadających różnej wielkości floty samochodów. W przypadku klientów biznesowych posiadających do pięciu samochodów Forda program obejmuje programy lojalnościowe Ford Protect oraz Kontrakt Serwisowy. Jeśli natomiast klient posiada co najmniej sześć samochodów marki, Ford Komfortowa Ochrona obejmuje Ford Protect, Kontrakt Serwisowy oraz Business Service Club.

Uruchomienie programu następuje automatycznie w momencie aktywacji powyższych produktów serwisowych. Diler rejestruje klienta w programach Ford Protect i Pakiet Serwisowy. Analogicznie wygląda sytuacja (w przypadku floty od sześciu samochodów) zgłoszenia firmy do Business Service Club.

Co ważne, dzięki współpracy z Bankiem BNP Paribas program Ford Komfortowa Ochrona może zostać włączony do propozycji finansowania nowego samochodu w ramach Ford Leasing albo Ford Leasing Opcje.

W pełnym wariancie Ford Komfortowa Ochrona, program zawiera:

Ford Protect: program mający na celu ochronę pogwarancyjną samochodów klientów. W jego ramach Ford Polska za zryczałtowaną opłatą zapewnia naprawę lub wymianę wadliwej części pojazdu przez każdą Autoryzowaną Stację Obsługi Forda w przypadku wystąpienia wad materiałowych części lub wad wykonania pojazdu;

Kontrakt Serwisowy: program lojalnościowy, dzięki któremu klient nie musi się martwić o zmiany cen. W jego ramach klient płaci ustaloną cenę za pakiet przeglądów serwisowych;

Business Service Club: specjalny program posprzedażnej obsługi samochodów Forda w Autoryzowanych Stacjach Obsługi marki w całej Polsce. Program skierowany jest dla klientów posiadających co najmniej sześć samochodów Forda, pomagając im w profesjonalnej opiece serwisowej. Obejmuje on serwis mechaniczny oraz obsługę powypadkową blacharsko-mechaniczną dla wszystkich rodzajów pojazdów.

Wszystkie warianty łączyć ma najwyższa jakość usług oraz naprawy wyłącznie z wykorzystaniem oryginalnych części Forda. Co równie istotne, za obsługę i koordynację wszystkich czynności w ASO odpowiada dedykowany opiekun klienta.