Czy można parkować SUV-a na chodniku? Jak nie sprawdzi się DMC, można się zdziwić

Wokoło parkowania na chodniku zrobiło się niemałe zamieszanie. A wszystko za sprawą faktu, że 21 września 2022 roku w ramach nowelizacji przepisów do art. 2 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym dopisane zostanie słowo wyłącznie. Nowa definicja chodnika będzie zatem brzmiała, że jest to "część drogi dla pieszych przeznaczona WYŁĄCZNIE do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch".

A więc można parkować na chodniku czy nie?

Czy słowo wyłącznie kasuje dotychczasowe zasady parkowania na chodniku? Raczej nie. Kierowcy nadal będą mogli parkować jak do tej pory. Najważniejsza jest jednak kwestia przestrzegania zasad parkowania i uważania na znaki drogowe. A skoro o zasadach już mowa, przeanalizujmy jeszcze raz art. 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który precyzuje reguły zatrzymywania pojazdu na chodniku.

Od września zmieni się definicja chodnika. Mandaty za parkowanie? Zmiany wprowadzają poważne zamieszanie

Parkowanie na chodniku dwoma kołami

Po pierwsze samochód w przypadku chodnika można całkowicie legalnie zaparkować kołami jednego boku lub przedniej osi. Tyle że nie może to być każde auto. Mowa o pojeździe samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony. Poza tym aby możliwość zaparkowania na chodniku pojawiła się:

na danym odcinku nie może pojawić się zakaz zatrzymywania się lub postoju,

zaparkowany pojazd musi pozostawić szerokość chodnika wynoszącą co najmniej 1,5 metra - tak, żeby mogli się po nim swobodnie poruszać piesi,

pojazd zaparkowany kołami przedniej osi nie może wystawać tyłem na jezdnię na tyle, aby jego tył tamował ruchu.

Parkowanie na chodniku czterema kołami

Co z parkowaniem na chodniku czterema kołami? Tu pojawiają się podobne wymogi jak powyżej. DMC pojazdu nie może przekroczyć 2,5 tony, nie może być zakazu, a do tego należy pozostawić szerokość chodnika wynoszącą co najmniej 1,5 metra. Dodatkowo pojazd ten według art. 47 ust. 2 w/w ustawy musi być samochodem osobowym. Możliwość taka nie dotyczy zatem np. samochodów dostawczych – i to pomimo faktu, że ich DMC może nie przekraczać 2,5 tony. To raz. Dwa opcja z zaparkowaniem samochodu czterema kołami przy zachowaniu powyższych wymogów dotyczy sytuacji, w której miejsce postojowe jest wyznaczone za pomocą odpowiednich znaków – to kolejny szczegół wprowadzony na mocy ustawy.

Parkowanie SUV-a na chodniku

Samochód osobowy można parkować na chodniku. Co jednak z SUV-ami? No i tu pojawia się już problem. I ten dotyczy masy. Warunkiem granicznym wyznaczonym przez art. 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest 2,5 tony. I większe SUV-y raczej nie mają większych trudności z przełamaniem tej granicy. Przykład? Nowe Audi Q5 napędzane 204-konnym dieslem ma DMC na poziomie 2510 kg (a więc o 10 kg za dużo!), a hybryda plug-in zamontowana pod maską nowego Volvo XC90 sprawia, że pojazd ma DMC o wartości 2950 kg (a więc o 450 kg za dużo!). Przed zaparkowaniem większego SUV-a na chodniku radzimy zatem zajrzenie do rubryki F.2 w dowodzie rejestracyjnym.

Ile wynosi mandat za parkowanie?

Złamanie powyższych zasad oznacza mandat karny. Ten wynosi 100 zł. Obecnie wykroczenie jest też obwarowane 1 punktem karnym. Po 21 września – gdy w życie wejdzie nowy zapis dotyczący chodników – taryfikator będzie już jednak przewidywał 2 punkty karne. Na tym jednak nie koniec. Jednocześnie samochód może np. otrzymać blokadę na koło lub zostać odholowany na parking depozytowy. A to drastycznie podwyższa "koszt" parkowania na chodniku.