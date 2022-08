Zakopianka. Bardzo dobre informacje z tunelu. Jest szansa jeszcze na 2022 r.

Wyczekiwany tunel pod górą Luboń Mały to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w Polsce i zdecydowanie kluczowa droga dla kierowców chcących dostać się z Krakowa do Zakopanego lub odwrotnie. Gdy zostanie ukończony, stanie się jednym z najdłuższych tuneli drogowych w Polsce i kluczowym odcinkiem trasy S7 i całej zakopianki.

Ekspresówka S7 to jedna z najważniejszych dróg kraju. Docelowo połączy Gdańsk z Rabką-Zdrojem i będzie liczyć ponad 700 km. Największe miasta przy trasie S7 to Gdańsk, Elbląg, Warszawa, Radom, Kielce i Kraków. S7 jest też oczywiście częścią zakopianki. Większość trasy oddano kierowcom, ale są jeszcze na mapie odcinki, na które wszyscy czekamy. Jest szansa, że w 2022 r. doczekamy się wykreślenia z listy wąskich gardeł siódemki.

Czy 2022 r. jest realny? Kiedy pojedziemy tunelem na zakopiance?

Rzeczniczka krakowskiego oddziału podała, że prace wciąż nie zostały zakończone. Trwają przy wjazdach do obydwu portali. Są jednak na ukończeniu. W czwartym kwartale tego roku tunel ma być przejezdny.

Roboty w tunelu zostały zakończone, ale cała inwestycja nie jest jeszcze zakończona, ponieważ trwa budowa dojazdu do portalu od strony południowej i prace wykończeniowe od strony północnego wjazdu do tunelu. Budowa tunelu się zakończyła, ale pozostaje sprawdzenie czy wszystkie urządzenia wewnątrz działają prawidłowo

- mówi Iwona Mikrut. Tunel będzie miał ponad dwa kilometry długości (dokładnie: 2,06 km). Pozwoli przejechać S7 pod górą Mały Luboń pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała. Jego budowę rozpoczęto przed pięcioma laty, a drogowcy zaliczyli już rok opóźnienia. Wszystko wskazuje jednak na to, że kolejnych już nie będzie.

Czas na testy, próby i odbiory

Nauczona doświadczeniem poprzednich opóźnień GDDKiA unika podania konkretnej daty, kiedy kierowcy w końcu będą mogli skorzystać z tunelu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wszystko uda się domknąć do końca roku. "Czwarty kwartał" to dość obszerny termin. Trzymamy kciuki, by było to bliżej października niż grudnia. Teraz w tunelu nastał czas testów i odbiorów.

Przewidujemy, że w połowie września rozpoczną się ćwiczenia służb ratowniczych, a na przełomie sierpnia i września rozpoczną się odbiory poszczególnych systemów, ponieważ każda instalacja wymaga oddzielnego odbioru

- wyjaśniła rzeczniczka. W tym tygodniu przeprowadzono próby działania radiowych sygnałów ostrzegawczych. GDDKiA pokazała nagranie z tunelu: