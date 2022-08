Yaris Cross pnie się na szczyt segmentu. Polacy polubili ten model

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Yaris Cross zadebiutował na polskim rynku jesienią 2021 r. Jest to SUV z segmentu B. W lipcu 2022 model ten zanotował największą miesięczną liczbę rejestracji w swojej historii. 904 egzemplarze dały mu drugie miejsce i rekordowy dla tego modelu, 19,3-procentowy udział segmencie B-SUV.

Przez 20 dni sierpnia Yarisa Cross zarejestrowano w ilości 634 egzemplarzy, zaledwie o 5 aut mniej od lidera segmentu. Ponad 60 proc. z nich, czyli 387 aut, wyjechało z salonów za sprawą nabywców prywatnych, wśród których Yaris Cross zajął pierwsze miejsce.

Yaris Cross zbudowany został na platformie TNGA. Wyposażony został w układ hybrydowy oraz napęd na cztery koła AWD-i.

Układ silnika benzynowego 1.5 i silnika elektrycznego, wspieranych baterią, generatorem i automatyczną przekładnią, ma łączną moc 116 KM i rozpędza miejskiego SUV-a od 0 do 100 KM w 11,2 s. Według zapewnień producenta, jego zużycie paliwa wynosi od 4,4 l/100 km. Dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi tworzy układ AWD-i.

Yaris Cross jest zauważalnie większy od Yarisa. 418 cm długości to aż o 24 cm więcej niż w hatchbacku. Ponadto auto jest o 9,5 cm wyższe i 2 cm szersze od spokrewnionej z nim miejskiej Toyoty. W bagażniku mieści się do 397 l przy rozłożonej kanapie, a po zamontowaniu haka auto może pociągnąć przyczepę o masie do 750 kg.

Na standardowe wyposażenie Yarisa Cross składa się m.in. pełny zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense generacji 2.5, w tym inteligentny tempomat adaptacyjny i układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, a także klimatyzacja i system multimedialny z ekranem dotykowym 7 cali i kolorowym wyświetlaczem na tablicy wskaźników. W standardzie jest także Apple CarPlay i Android Auto. Ceny Yarisa Cross zaczynają się od nieco ponad 90.000 zł brutto.