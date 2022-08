Kokpit Forda GT w pokoju? Fani gier będą zachwyceni

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford i zespół e-sportowy Team Fordzilla współpracują z Next Level Racing, by przenieść elementy wyścigowego dziedzictwa Forda do pokoi fanów gier, dzięki nowemu kokpitowi GTElite Ford GT Edition i ES1 Seat Ford GT Edition.

Zobacz wideo Ford Driving Skills For Life 2022 na warszawskim Bemowie

Dostępna osobno, anodowana na niebiesko rama kokpitu z laserowo grawerowanym logo Forda, pozwala na dobranie pozycji gwarantującej wrażenia zbliżone do tych, jakie daje jazda samochodem. Fotel wyposażono w niebieskie pasy bezpieczeństwa sygnowane marką Team Fordzilla, antypoślizgową matę podłogową z emblematami Forda GT i Team Fordzilla. Logo Forda GT wytłoczono na zagłówku, a sam fotel zaprojektowano z uwzględnieniem zasad ergonomii, specjalnie pod kątem komputerowych symulatorów wyścigów. Został zaprojektowany tak, aby wygodnie korzystali z niego użytkownicy o obwodzie w pasie do 107 cm i aby wytrzymywał obciążenie do 250 kg.

Najlepsze gry dla fana samochodów. Pod uwagę bierzemy tylko opinie samych graczy

Kokpit GTElite Ford GT Edition jest kompatybilny ze wszystkimi najważniejszymi produktami elektronicznymi obsługującymi kierownice, pedały i drążki przekładni, natomiast fotel ES1 Ford GT Edition może być używany z każdym kokpitem, który dopuszcza fotele z montażem bocznym.

Kokpit GTElite Ford GT Edition i fotel ES1 Ford GT Edition zostaną zaprezentowane na targach Gamescom 2022, które już się odbywają w Kolonii w Niemczech w dniach 24-28 sierpnia. Produkty te będą dostępne w sprzedaży on line poprzez kanał detaliczny Next Level Racing w drugiej połowie października 2022 roku.