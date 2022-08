Dojazdy do pracy. Można odliczyć nawet 300 zł miesięcznie. Jest jeden warunek

Więcej porad w zakresie kosztów eksploatacji samochodu publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Drogie paliwo, rosnące koszty utrzymania pojazdu i konieczność dotarcia do pracy. Może zatem w tej perspektywie osobom dojeżdżającym do biura należy się jakieś 300 plus? No i właśnie... należy. I co ważne, poniesionych kosztów udowadniać wcale nie trzeba. Do ich wystąpienia wystarczy podpisanie umowy o pracę. Dodatkowo na tym dobre informacje nie kończą się.

O 300 plus dla kierowców piszemy żartobliwie. Odliczenie dojazdów do pracy nie jest bowiem wynikiem Polskiego Ładu czy którejś z pozostałych i ostatnich nowelizacji przepisów podatkowych. To rozwiązanie znane od lat.

Odliczenie kosztów dojazdów do pracy. Kiedy 300 a kiedy 250 zł miesięcznie?

No dobrze, o jakich kwotach mówimy? Ustawodawca ustalił kwotę ryczałtu. W przypadku dojazdu do pracy w ramach jednej miejscowości, ten wynosi 250 zł miesięcznie, co daje w sumie kwotę na poziomie 3000 zł rocznie. Jeżeli pracownik dociera do biura z innej miejscowości, może liczyć na ryczałt wynoszący 300 zł miesięcznie. W ten sposób kwota rocznego odliczenia sięga już 3600 zł. W jaki sposób odlicza się te sumy w rozliczeniu rocznym? Dolicza się je do kosztu uzyskania przychodu. Tym samym zmniejszają one podstawę opodatkowania. Nie stanowią ulgi podatkowej.

Bardzo ważne jest to, że koszty dojazdów można rozliczać wtedy, gdy pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę i nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu do zakładu pracy.

Wszystkie wydatki na dojazdy można odliczyć gdy...

300 zł miesięcznie może się wydawać kwotą sporą. W przypadku dalszych dojazdów własnym samochodem lub komunikacją zbiorową to jednak kropla w morzu potrzeb. Czy jest zatem inna możliwość powiększenia kosztu uzyskania przychodu niż ryczałt? Tak, przepisy dają też możliwość odliczenia sum realnie wydatkowanych na ten cel. Tu jednak pojawiają się dwa obostrzenia. Po pierwsze nie można do KUP zaliczyć wydatków na paliwo. Liczą się jedynie koszty dojazdów środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Po drugie konieczne jest udowodnienie kwoty, a więc posiadanie np. biletów.

Czasami ulgę na dojazdy nalicza pracodawca. Sprawdź to!

Nawet 3600 zł pracowniczego kosztu uzyskania przychodu i to też w wariancie mniej inwazyjnym. To mniej więcej 9 zł w kieszeni miesięcznie. Kwota nie robi wrażenia? No to musicie wiedzieć o tym, że to dopiero pierwszy z problemów. Bo nie zawsze jest tak, że powiększone koszty mogą zostać wpisane do rozliczenia rocznego. Zdarza się, że koszty dojazdów są comiesięcznie rozliczane przez pracodawcę. Stanie się tak wtedy, gdy do pracodawcy wpłynie stosowne oświadczenie pracownika. Warto zatem dość dokładnie czytać dokumenty podpisywane w czasie zawiązywania stosunku pracy.

Trudniejsza sytuacja robi się wtedy, gdy odliczenia kosztów na dojazdy do pracy dokonuje więcej niż jeden pracodawca. W takim przypadku zyskujesz podczas comiesięcznej pensji, ale jedno z odliczeń będziesz musiał oddać w czasie rozliczenia rocznego. Będziesz miał dopłatę podatku!

Koszty dojazdów to... 9 zł miesięcznie. Są lepsze sposoby oszczędzania?

Inflacja sprawia, że hasło: "odliczenie kosztów dojazdów do pracy" bije rekordy popularności w wyszukiwarkach. I choć nawet 300 zł miesięcznie wygląda naprawdę dobrze, realnie oznacza to ulgę w postaci jakiś 9 zł miesięcznie czy około 100 zł rocznie. W skrócie, każdego miesiąca kierowca dojeżdżający własnym autem do pracy może sobie pozwolić na prawie półtora litra benzyny więcej... To groszowa ulga. Czy są lepsze sposoby oszczędzania na dojazdach? Bez wątpienia tak. I oczywiście chodzi o ecodriving.

Planowanie manewrów, hamowanie silnikiem, umiejętne operowanie pedałem gazu czy zmiana biegu w dobrym momencie sprawia, że kierowca może zaoszczędzić nie litr paliwa miesięcznie, a nawet litra paliwa po pokonaniu każdych 100 kilometrów. Różnica jest zatem potężna. Właśnie dlatego dokładniej przypominamy zasady ecodrivingu w materiale, do którego link podajemy tutaj.