5000 zł mandatu i 20 punktów karnych za trzy wykroczenia drogowe

Kolejny przykład drogowej samowolki pochodzi z Pomorza Zachodniego. Policjanci stargardzkiej drogówki obserwujący zachowania kierowców na drodze wojewódzkiej 142, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Renault Laguna z kilku wyraźnych powodów.

Samochód prowadził 51-latek. Pomiar prędkości wykonany przez mundurowych wykazał jazdę z nadmierną szybkością. Kierowca zlekceważył dodatkowo przepis zakazujący wyprzedzania na skrzyżowaniu oraz podjął wyprzedzanie samochodu na linii podwójnej ciągłej.

Zatrzymany mężczyzna za trzy popełnione wykroczenia został na miejscu ukarany. Za brawurową jazdę zmotoryzowanemu wystawiono mandaty karne na łączną kwotę 5000 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało przypisanych 20 punktów karnych.

Konsekwencje pośpiechu na drodze

Nauczką dla niepokornych zmotoryzowanych są wysokie mandaty. W świetle znowelizowanego na początku 2022 roku taryfikatora mandatów, lekceważący stosunek do ograniczeń prędkości ma konsekwencje w kwotach liczonych w tysiącach złotych. Mandaty karne w wysokości 1000, 1500, 2000, 2500 zł czy 3000 zł są już w Polsce codziennością. To skutek ustanowienia nowych progów przekroczeń prędkości, które zmieniły się z co 10 km/h na co 5 km/h, wraz z wysokością kar. Zmianom uległy także wysokości mandatów za inne wykroczenia drogowe, a wszystko w celu redukcji liczby wypadków.

Każdy kierowca powinien pamiętać, że na drodze nie jest sam. Nadmierna prędkość i brawura to jedne z głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Osoby przekraczające dozwoloną szybkość stwarzają zagrożenie życia i zdrowia zarówno swojego, jak i innych uczestników ruchu.