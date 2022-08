Caravan Salon już niedługo. Ford tam będzie

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W dniach 24 sierpnia – 4 września tego roku odbędą się targi Caravan Salon w Dusseldorfie. Ford zapowiedział swój udział, a zwiedzający zobaczą długo oczekiwane modele – nowego Rangera i Bronco, który wreszcie zawita na stary kontynent.

Ford zaprezentuje zupełnie nowego Rangera Raptora z namiotem dachowym na swoim stoisku w hali 16 (stoisko numer C 54). Namiot przygotowała firma ARB i został on opracowany specjalnie dla Forda Rangera, umożliwiając zamontowanie dodatkowych akcesoriów, takich jak markiza.

Warto pamiętać, że topowa wersja Rangera – Raptor – zostanie wprowadzona na rynek jeszcze w tym roku, a wszystkie inne wersje wyposażenia Rangera nowej generacji – w tym Wildtrak – pojawią się w przyszłym roku.

To jednak dopiero początek atrakcji Forda. Marka pokaże w Dusseldorfie także nowego Forda Bronco, który trafi do Europy w 2023 roku. Zgodnie z miejscem, w którym odbędzie się premiera modelu, zostanie on wyposażony w wiele akcesoriów, dzięki którym Bronco poradzi sobie w podróży pełnej przygód.

Na targach zostanie zaprezentowana przeznaczona na europejskie rynki wersja 4-drzwiowa. W Bronco wiele paneli, a nawet drzwi, można szybko zdemontować, materiały można łatwo prać, a liczne możliwości mocowania akcesoriów ułatwiają transport wszelkiego rodzaju sprzętu – nie tylko roboczego, ale także tego przeznaczonego do celów rekreacyjnych. Na całym świecie model jest znany także z niezwykle szerokiej gamy licencjonowanych i przetestowanych akcesoriów, dzięki którym można go spersonalizować.

Na stoisku Forda będzie można również zobaczyć kampery, w tym Transita Customa Nugget (opartego na krótkim rozstawie osi L1) oraz Nugget Plus (opartego na długim rozstawie osi L2, różnica wynosi ok. 37 cm). Oba modele zostaną pokazane w wersjach wyposażenia Trend, Trail, Active i Limited.

Zaprezentowane również zostaną kampery od Bürstner (Erwin Hymer Group) oraz Weinsberg (Knaus Tabbert).

Cała prezentacja ma przypomnieć odwiedzającym, że Ford jest mocno obecny w segmencie aut rekreacyjnych.