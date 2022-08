Sztuczna Inteligencja przyszłością według Toyoty. Ma zwiększyć wydajność pojazdów bezemisyjnych

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota Research Institute (TRI) nawiązała współpracę z Uniwersytetem Northwestern w Chicago, aby wspólnie stworzyć nowe materiały, które pozwolą przyspieszyć dekarbonizację gospodarki.

Naukowcy Toyoty i Uniwersytetu opracowali zaawansowany algorytm sztucznej inteligencji, który będzie poszukiwał nowych technologii materiałowych, korzystając Megabiblioteki substancji nieorganicznych stworzonej na Uniwersytecie Northwestern.

Wykorzystanie biblioteki i nowego algorytmu pozwoli szybciej i wydajniej poszukiwać nowych nanomateriałów według wielu różnych kryteriów naraz, np. pod względem właściwości fizycznych i chemicznych czy surowców potrzebnych do ich produkcji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji sprawia, że każde badanie będzie mogło brać pod uwagę ogromne zestawy parametrów. Pozwoli to precyzyjniej dobierać najlepsze materiały do danego zastosowania.

Pierwsze zadanie, jakie stoi przed naukowcami Toyoty i Northwestern, to znalezienie bardziej wydajnego katalizatora do napędu na ogniwa paliwowe. Nowa substancja ma być tańsza w produkcji i nie opierać się na drogich, trudno dostępnych pierwiastkach, jak platyna czy iryd. W dalszej kolejności zespół skupi się na takich technologiach jak produkcja czystego wodoru, usuwanie CO2 z powietrza czy bardziej wydajne ogniwa słoneczne.

Toyota Research Institute wnosi do współpracy z Northwestern University algorytmy sztucznej inteligencji ćwiczone do tej pory na bardziej wymagających, niespójnych zbiorach danych. Połączenie tej technologii z uporządkowaną bazą danych, jaką jest Megabiblioteka substancji nieorganicznych, pozwoli szybko i obiektywnie dobierać optymalne materiały do konkretnych zastosowań.

Toyota Research Institute prowadzi badania nad autonomicznymi samochodami, robotyką i sztuczną inteligencją, a także czystą energią i nowymi technologiami materiałowymi. Ośrodek został założony przez Toyota Motor Corporation w 2015 roku, a jego siedziby mieszczą się w Los Altos w Kalifornii i w Cambridge w Massachusetts.