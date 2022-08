Mustang Mach-E jest bardzo popularny. Trafił do floty firmy Arval

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford Mustang Mach-E okazał się bestsellerem segment aut elektrycznych w Polsce. Prawdopodobnie był to jeden z powodów, dlaczego firma Arval, zajmująca się najmem długoterminowym aut, wybrała właśnie ten model do swojej floty.

W ostatnich dniach Ford Polska dostarczył pierwsze 15 egzemplarzy – z zamówionych 40 – do firmy Arval Service Lease Polska. Wszystkie samochody mają napęd na tylną oś i standardową baterię o pojemności 75 kWh. Pierwsza partia jest pomalowana na kolor Lucid Red. Kolejne zaś auta będą pomalowane na kolor Star White (12 sztuk) oraz Dark Matter Grey (13 sztuk). Kontrakt obsługuje autoryzowany diler Forda – firma Auto Nobile z Warszawy.

Firma Arval jest liderem w obszarze zarządzania flotą samochodową (CFM – Car Fleet Management) oraz najmu długoterminowego w Polsce. Należy także do jednych z liderów transformacji na mobilność niskoemisyjną. Oferuje usługi związane z najmem pojazdów elektrycznych, w tym zapewnienie stacji ładowania, wykorzystanie dopłaty w programie „Mój elektryk", wakacyjne spalinowe auto zastępcze czy też możliwość testowania auta elektrycznego przez 3 miesiące przed podpisaniem umowy długoterminowej.

Mustang Mach-E cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mediów oraz czytelników i internautów – tylko w Polsce Mustang Mach-E w ostatnich miesiącach został bowiem zwycięzcą aż trzech plebiscytów: The Best of Moto 2021, Car Of The Year Polska 2022 oraz podwójnym laureatem Auto Lider 2022 w kategoriach Premiera motoryzacyjna (najważniejsza kategoria) oraz Crossover/SUV klasy średniej.