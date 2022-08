Bramownice viaTOLL. Posłużą jako odcinkowe pomiary prędkości i nadajniki 5G

Ministerstwo Infrastruktury przekazało po kontakcie z dotychczasowymi partnerami społecznymi, że jest całkiem spore zainteresowanie ponownym wykorzystaniem części nieużytkowanych bramownic, które służyły do poboru opłat drogowych w ramach systemu viaTOLL.

Istnieje (...) możliwość wykorzystania tej infrastruktury do budowy sieci 5G oraz powiązanych z nią punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu

- przekazało biuro prasowe resortu Polskiej Agencji Prasowej. Sieć telekomunikacyjna piątej generacji (sieć 5G) jest obecnie w intensywnej fazie rozwoju. Nowa technologia pozwoli nawet stukrotnie zwiększyć prędkość transmisji danych w porównaniu z siecią 4G. Dzięki tej technologii przyspieszy się rozwój wielu technologii, takich jak internet rzeczy, telemedycyna, autonomiczne pojazdy czy inteligentne miasta.

Zarządcą infrastruktury przydrożnej, czyli m.in. konstrukcji bramownic oraz zamontowanych urządzeń jest Krajowa Administracja Skarbowa. Organ jest również odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu poboru opłaty elektronicznej e-TOLL. Ministerstwo poinformowało, że ponad 150 bramownic trafi w ręce Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie je wykorzystywać w ramach pełnienia funkcji zarządcy dróg krajowych.

To oznacza, że już niebawem mogą się pojawić systemy odcinkowego pomiaru prędkości w zupełnie nowych miejscach. Resort infrastruktury podał również, że GITD przeanalizowało możliwość wykorzystania infrastruktury bramownic do montażu urządzeń służących do zdalnego odczytu danych z inteligentnych tachografów.