Ford będzie kupował energię odnawialną. To największa transakcja z przedsiębiorstwem użyteczności publicznej

Zakup energii odnawialnej to ważny krok, który ma wspomóc firmę z niebieskim owalem w logo do osiągnięcia neutralności węglowej.

Inwestycje DTE w energię odnawialną to nie tylko krok w kierunku zrównoważonej produkcji. Od roku 2009 stworzyły one ponad 4000 nowych miejsc pracy w Michigan. Firma szacuje, że zakontraktowana właśnie budowa paneli słonecznych stworzy kolejnych 250 tymczasowych miejsc pracy oraz 10 stałych. Warto podkreślić, że lokalne społeczności, w których realizowane są fotowoltaiczne projekty DTE, korzystają również z dodatkowych wpływów podatkowych generowanych przez inwestycje. Dochody te mogą być następnie wykorzystane dla poprawy jakości życia w regionie, m.in. poprzez budowę dróg, szkół czy bibliotek.

Ford kupuje bezemisyjną energię elektryczną poprzez MIGreenPower należący do największych dobrowolnych programów energii odnawialnej w USA. Dotychczas w projekcie uczestniczy ponad 600 firm oraz ponad 62.000 klientów indywidualnych. W skali roku użytkownicy MIGreenPower wprowadzili do programu 2,8 miliona megawatogodzin czystej energii, co oznacza uniknięcie emisji aż 2,2 miliona ton dwutlenku węgla do atmosfery. DTE to największy producent energii odnawialnej w Michigan. Firma planuje udostępnić tysiące megawatów nowej czystej energii, by wspierać program MIGreenPower.

Ford produkuje więcej pojazdów i zatrudnia więcej pracowników godzinowych w USA niż jakikolwiek inny producent samochodów. Firma była też jedną z pierwszych (wśród amerykańskich producentów pojazdów), która zaangażowała się wraz z międzynarodową społecznością w ograniczanie skutków globalnego ocieplenia w ramach Porozumienia Paryskiego.

Natomiast Michigan pozostaje siedzibą Forda od momentu założenia firmy w 1903 roku. Od 2016 roku firma zainwestowała tu prawie 10 miliardów dolarów i stworzyła (lub utrzymała) ponad 10.000 miejsc pracy m.in. w ramach renowacji Michigan Central Station, rozwoju nowego kampusu Ford Research and Engineering w Dearborn oraz stworzenia Ford’s Ion Park w Romulus.