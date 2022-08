Zmiany na S7. Odcinek Modlin - Czosnów dostanie trzeci pas. Będzie też most

Ekspresówka S7 to jedna z najważniejszych dróg kraju. Docelowo połączy Gdańsk z Rabką-Zdrojem i będzie liczyć ponad 700 km. Największe miasta przy trasie S7 to Gdańsk, Elbląg, Warszawa, Radom, Kielce i Kraków. S7 jest też oczywiście częścią zakopianki. Większość trasy oddano kierowcom, ale są jeszcze na mapie odcinki, na które wszyscy czekamy. GDDKiA poinformowała właśnie o pracach, które niedługo rozpoczną się na północ od Warszawy.

REKLAMA

Więcej wieści z placów budowy dróg w całym kraju znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Zobacz wideo S8 we Wrocławiu. Przekroczył prędkość o 108 km/h, dobrze o tym wiedząc

Prace na S7 Modlin - Czosnów

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na ok. 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Modlin i Czosnów. Co to oznacza po przetłumaczeniu z języka drogowców na język polski? W końcu będą się mogły rozpocząć prace w terenie.

Planowo mają potrwać dość krótko, bo do końca przyszłego roku. Przewidujemy jednak opóźnienia. Wykonawca inwestycji, Budimex, złożył roszczenia, w których oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych. Dotyczą one m.in. długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID. Całkiem więc prawdopodobne, że na rozbudowę S7 poczekamy do 2024 r.

Kierowcy nagminnie tracą prawo jazdy za znakiem D-42. Każdy musi znać ten przepis

S7 Modlin - Czosnów - co będą robić drogowcy?

Obecna dwujezdniowa droga ekspresowa S7 o przekroju dwupasowym na odcinku ok. 10 km, zostanie zastąpiona trasą z trzema pasami ruchu. Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie

- czytamy w oficjalnym komunikacie GDDKiA. Wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ale nie tylko. Ważnym punktem inwestycji jest most na Wiśle w Zakroczymiu. Będzie miał po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Konstrukcja obiektu zostanie uzupełniona również o chodnik (na nitce obiektu w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (na nitce obiektu w kierunku Gdańska).

Kiedy S7 na północ od Warszawy będzie w pełnie gotowe?

Na to pytanie nie ma jeszcze konkretnej odpowiedzi, co oczywiście nie oznacza, że nie są prowadzone przygotowania. Dla odcinka Czosnów - Kiełpin przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy. Przetarg ma ruszyć jeszcze w tym roku. To dobre informacje.

Dłużej poczekamy jednak na odcinek Kiełpin - Warszawa. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja.

16 listopada 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył odwołania od decyzji środowiskowej dla budowy tego odcinka według wariantu II. Obecnie prowadzone są postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie zaskarżonej decyzji GDOŚ. Do chwili obecnej zapadł wyrok dotyczący braku podstaw do wstrzymania wykonalności DŚU. Oznacza to, że ostateczna decyzja środowiskowa daje nam zielone światło do pozyskania finansowania na realizację inwestycji

- informuje GDDKiA. Orientacyjne daty poznamy, kiedy uzyskane zostaną środki finansowe. Na koniec warto przypomnieć, że północny fragment S7 osiągnął w tym roku kolejny kamień milowy. Kierowcy już w te wakacje jeżdżą nią między Napierkami a Płońskiem. Teraz czas na podwarszawskie odcinki. Trzymamy kciuki, by wszystko poszło jak najszybciej.

Kolejne kilometry S7 oddane kierowcom. Kluczowe dla każdego, kto jedzie nad morze