Polska premiera ID. Buzz: wersja Cargo dostępna już od 2184 zł miesięcznie, osobowa trochę drożej

Nie mogło być inaczej, bo nie było lepszej okazji do zaprezentowania polskiej publiczności elektrycznego modelu ID. Buzz.

Wygląd auta jednoznacznie nawiązuje do słynnych modeli Volkswagena T1 i T2, które przez lata gościły na wielu festiwalach muzycznych, w tym na legendarnym Woodstock.

Występy artystów, rzesze miłośników surfowania, zarówno tych odpoczywających na plaży, jak i pływających przy zachodzącym słońcu, doskonale komponowały się z wystawionymi na pokaz Volkswagenami.

Fot. Tomasz Korniejew

ID. Buzz występuje w dwóch wersjach nadwozia - osobowej i dostawczej, czyli Cargo.

Według informacji producenta, obecnie obie wersje są wyposażone w akumulatory o użytecznej pojemności 77 kWh (82 kWh brutto) i 204-konny silnik elektryczny umieszczony z tyłu pojazdu. Na stacji szybkiego ładowania uzupełnienie energii od 5 do 80 procent zajmie ok. 30 minut. Deklarowany zasięg zgodnie z WLTP dla odmiany osobowej to ok. 400-420 km, a dla dostawczej ok. 390-420 km.

Wersja Cargo jest w stanie zabrać na pokład dwie lub 3 osoby w tzw. szoferce i zmieści dwie europalety w przestrzeni bagażowej, a średnica zawracania to około 11 m.

Stopniowo do 2024 r. będą się w ofercie pojawiały wersje z dłuższym nadwoziem, napędem na obie osie i większą mocą silnika - nawet do 340 KM (dotyczy to wersji osobowej i dostawczej). Na korytarzach w Wolfsburgu szepcze się także o specjalnej wersji California.

ID. Buzz - dostępny za miniratkę?

Sporo uwagi poświęcono także finansowaniu modelu. Obecnie po skorzystaniu z maksymalnego dofinansowania w ramach programu Mój Elektryk, osobową wersję ID. Buzz można nabyć za 177 485 zł netto, zaś ID. Buzz Cargo za 139 930 zł netto. W rezultacie wersję dostawczą można użytkować płacąc 2184 zł miesięcznie, a wersję osobową 3136 zł miesięcznie. W obu przypadkach to kwoty netto wyliczone dla najmu na okres 36 miesięcy, przy maksymalnych dopłatach.

Volkswagen ID. Buzz Fot. KAMIL PRZYBYLAK

ID. Buzz - sam się zaktualizuje

Jak na współczesne auto przystało ID. Buzz jest wyposażony w szereg najnowszych technologii poprawiających bezpieczeństwo i ułatwiających życie użytkownikom. W tym w łączność internetową. Auto będzie także samo aktualizowało system pokładowy bez konieczności wizyty w serwisie.

Dotyczy to wszystkich egzemplarzy, nawet w przypadku, gdy użytkownik nie wykupi opcjonalnego systemu łączności internetowej. Jak zapewnili przedstawiciele producenta - każdy ID. Buzz jest zdolny do połączenia się z siecią internetową w celu aktualizacji systemu, bez względu na to, czy właściciel/użytkownik ma wykupiony pakiet internetowy. Auto i tak zaktualizuje system bez dodatkowych kosztów.