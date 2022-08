Suzuki za 24 tysięcy złotych? Tak, musisz jedynie zamieszkać w Indiach

Maruti Suzuki, indyjska spółka należąca do Suzuki, wprowadziła na rynek model Alto K10. Co prawda nowy model dzieli nazwę ze swoim japońskim krewniakiem, jest to jednak zupełnie inny pojazd.

Maruti Suzuki Alto K10 - motoryzacyjny parias, który potrafi zaskoczyć

Nowe Alto K10 jest już trzecią generacją modelu oferowanego na wyłączność indyjskiego rynku. W ofercie producenta pozycjonowany jest wyżej od modelu Alto 800.

Samochodzik mierzy 353 cm długości, 149 cm szerokości oraz 152 cm wysokości. Rozstaw osi wynosi z kolei 238 cm.

Od poprzedniej generacji odróżnia się nowoczesnym wyglądem. W oczy rzuca się pokaźny przedni grill, co w przypadku samochodów tej klasy jest niecodzienne. Styliści zdecydowali się zrezygnować z bocznych list odbojowych, które w poprzedniku trąciły już myszką. Zastosowane 13-calowe felgi odrobinę odbierają uroku całości, nadając jej lekko zabawkowy wydźwięk.

Wnętrze również zmodernizowano, jednak nie można oczekiwać tutaj szczególnych "fajerwerków". To nadal tani, miejski samochód pozbawiony szczególnych udogodnień. Nie jest on jednak aż tak spartański. Alto K10 wyposażono chociażby w 7-calowy dotykowy ekran systemu infotainment, aplikacje Apple CarPlay i Android Auto. O wrażenia akustyczne dbają cztery głośniki. W kwestii bezpieczeństwa, auto zostało zaopatrzone w systemy ABS i EBD, dwie poduszki powietrzne oraz czujniki parkowania.

Technika zaczerpnięta od japońskich krewniaków

Nowe Alto K10 zbudowane jest na platformie Heartect, na której od 2014 roku montowanych jest większość mniejszych modeli japońskiej marki. Dzięki takiemu rozwiązaniu indyjskie autko jest o wiele bardziej zaawansowane technicznie od swojego poprzednika.

Pod maską pracuje silnik o pojemności jednego litra, rozwijającego 67 KM i 89 Nm momentu obrotowego. Moc przekazywana jest na przednią oś za pośrednictwem pięciobiegowej skrzyni manualnej lub automatycznej skrzyni biegów AGS.

Ceny zaczynają się już od 399 000 rupii indyjskich (niecałe 24 tys. zł) za wersję podstawową. Za kwotę 583 500 rupii indyjskich (niecałe 35 tys. zł) otrzymamy auto w specyfikacji "premium".