Warszawiacy wracający z wakacji będą zdziwieni. Władze miasta zamkną im kilka ulic

Trudno winić za to władze dzielnicy i drogowców, bo tak skomplikowana przebudowa infrastruktury drogowej wymaga zamknięcia kilku ulic i przekierowania ruchu innymi. Szkoda tylko, że zbiegnie się to z początkiem roku szkolnego i dotyczy jednego z najbardziej zatłoczonych skrzyżowań w tej części stolicy.

REKLAMA

Więcej wiadomości na temat warszawskich ulic znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Oto jakie zmiany czekają warszawskich kierowców. W ostatni weekend wakacji, czyli 27-28 sierpnia, ruszą prace inwestycyjne na skrzyżowaniu ulic: Puławskiej i Goworka. Właśnie tam będą skręcać nowe tramwajowe tory prowadzące do Wilanowa.

To oznacza, że ruch z tego skrzyżowania trzeba przekierować gdzie indziej. W związku z tym będą zamknięte pojedyncze jezdnie na ulicach: Goworka, Puławskiej, Spacerowej. Poruszanie się w tym rejonie stanie się dla kierowców bardzo skomplikowane. Spróbujmy to wytłumaczyć.

Jezdnia ulicy Puławskiej prowadząca w stronę centrum będzie zamknięta od wysokości ul. Willowej, aż do końca, czyli pl. Unii Lubelskiej. Kierowcy jadący w tę stronę będą przekierowani na pojedynczy pas drugiej jezdni Puławskiej. Pozostałe dwa posłużą jadącym na południe. Skręt w lewo w ul. Rakowiecką nie będzie możliwy.

"Szeryf" z Arteona na S7 na celowniku policji. Wytypowano potencjalnych sprawców kolizji

Prawym pasem jezdni Puławskiej w stronę centrum będzie poprowadzony tylko dojazd do tamtejszych posesji oraz ulic: Olszewskiej, Chocimskiej, Humańskiej i Słonecznej. Dojazd do ul. Olszewskiej od strony Puławskiej będzie zamknięty. Na ostatnim odcinku Puławskiej (od Goworka do pl. Unii Lubelskiej) ruch zostanie zamknięty obustronnie. Zamiast tego kierowcy pojadą objazdem ulicami: Waryńskiego, Boya-Żeleńskiego i Klonową.

Budowa linii tramwajowej do Wilanowa - nowe zasady ruchu rys. UM Warszawa

Budowa linii tramwajowej do Wilanowa. Będą nowe linie autobusów i wahadłowe tramwaje

Ruch tramwajowy na ul. Puławskiej zostanie zawieszony od ul. Goworka do Madalińskiego. Przy Goworka powstanie tymczasowa pętla, a pojazdy szynowe z Wyścigów i Służewca będą jeździć wahadłowo. Od strony centrum będą tam dojeżdżać autobusy zastępcze z placu Konstytucji. Miejskie autobusy dotychczasowych linii pojadą inną drogą. Na ulicach: Puławskiej, Dolnej i Belwederskiej zostaną wytyczone nowe buspasy o łącznej długości dwóch i pół km.

Zostaną zamknięte również jezdnie prowadzące do centrum na ulicach: Waryńskiego, Spacerowej i Sobieskiego (od wysokości ul. Beethovena do Spacerowej). Ruch na ul. Gagarina do Czerniakowskiej pozostanie bez zmian: kierowcy będą dalej jeździć jednym pasem poprowadzonym na przemian jezdnią prowadzącą do centrum i w stronę Wisły.

Krótko mówiąc, 1 września na granicy Mokotowa i Śródmieścia zaczną się ogromne korki. Skrzyżowanie ulic Puławskiej i Goworka zawsze było miejscem, gdzie utykał ruch, bo duża liczba kierowców skręca tam z Puławskiej i Rakowieckiej na dolny Mokotów, a pas do skrętu w prawo jest zdecydowanie za krótki.

Wkrótce będzie jeszcze gorzej, dlatego w miarę możliwości radzimy omijać ten rejon Warszawy. Nowa organizacja ruchu będzie aktualne do zakończenia prac związanych z torami tramwajowymi do Wilanowa, czyli do odwołania. Uruchomienie nowej linii tramwajowej jest planowane na 2024 rok. Powodzenia!