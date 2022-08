Ile energii gromadzi auto elektryczne? 6 tys. razy więcej niż telefon

Bateria to kluczowy element samochodu elektrycznego. To głównie od niej zależy zasięg i czas ładowania, czyli jedne z najważniejszych parametrów auta elektrycznego. Znacząco wpływa także na jego cenę. Jej zadaniem jest zgromadzenie jak największej ilości energii oraz możliwość jej oddania w krótkim czasie. Przeciętny samochód elektryczny zużywa około 15-20 kWh na 100 kilometrów. Różnice pod względem pojemności baterii w poszczególnych modelach są duże. W mniejszych autach może ona wynosić ok. 30 kWh, a w większych nawet ponad 100 kWh. Jak dużo jest to energii?

REKLAMA

Więcej o elektrycznej motoryzacji piszemy na stronie Gazeta.pl

Jeden samochód elektryczny - ile to smartfonów?

Na początek, aby zwizualizować skalę akumulatorów w samochodach na prąd, porównajmy ich baterię do tych, które na co dzień nosimy w kieszeni. Mowa oczywiście o smartfonach. Pojemność ich baterii wyrażona jest najczęściej w mAh, ale nie ma problemu z przeliczeniem jej na watogodziny. Wystarczy znać tylko napięcie znamionowe.

W przypadku iPhone'a 13 pojemność baterii wynosi 3227 mAh oraz 12,41 Wh

W przypadku Forda Mustanga Mach-E standardowa bateria ma pojemność 75 kWh netto, czyli 75 000 Wh

Bateria Mustanga ma więc pojemność 6 043 baterii iPhone'a 13

Oczywiście nie oznacza to, że naładujemy baterie telefonu do pełna ponad 6 tysięcy razy. Przesył prądu wiąże się z pewnymi stratami. Patrząc jednak na ten wynik, można mieć pewność, że ładowanie nawet 4 telefonów podczas jazdy nie wpłynie na zasięg.

Hybryda plug-in w cenie diesla? Sprawdzamy, czy to możliwe

Jedna bateria to ponad 100 dni pracy lodówki

W zależności od klasy, lodówki mogą zużywać różne ilości prądu. Te najbardziej oszczędne generują zużycie na poziomie 0,55 kWh na dobę. Te mniej oszczędne około 1,5 kWh. Do porównania znowu wykorzystamy Mustanga Mach-E z baterią o pojemności 75 kWh.

W przypadku oszczędniejszej lodówki energia zgromadzona w akumulatorze ma równowartość energii potrzebnej do zasilania lodówki przez 136 dni.

W przypadku bardziej energochłonnej lodówki byłoby to 50 dni

Czy bateria może zasilić dom?

Niektóre samochody elektryczne są wyposażone w gniazdo 230 V, czyli takie standardowe gniazdko, z jakiego korzystamy na co dzień. Jego maksymalna moc nie jest na tyle duże, aby zasilić całe gospodarstwo domowe, ale czy w baterii znajduje się wystarczająco dużo prądu, aby przetrwać jeden dzień?

Według różnych szacunków, 4-osobowe gospodarstwo zużywa od 1900 do 2300 kWh rocznie, czyli od 5,2 do 6,3 kWh dziennie.

Bateria o pojemności 75 kWh gromadzi energię potrzebną do zasilenia 4-osobowego gospodarstwa na ok. 11-14 dni

W elektrycznym Hyundaiu Ioniqu 5 maksymalna pobierana moc z gniazda 230 V wynosi 3,6 kW, a więc sporo. Dla porównania, ze standardowego domowego gniazdka możemy pobierać zazwyczaj do 2,3 kW.

To porównanie pokazuje, jak dużo energii są w stanie zgromadzić akumulatory w pojazdach elektrycznych, ale również jak dużo energii trzeba do tego, aby takie auto napędzać. Oczywiście wszystkie samochody elektryczne odzyskują część energii, ale wciąż potrzeba jej dużo. Jak dużo?

Zakładając, że auto elektryczne będzie przejeżdżało w roku 10 tys. kilometrów i średnio zużywało 18 kWh/100 km to miesięcznie będzie zużywać ok. 150 kWh. To tyle samo, ile zużyje 4-osobowe gospodarstwo domowe w 25 dni.