Masz starą, kultową Toyotę? Teraz dostaniesz nowe części do niej

Każdy kto ma stare, kultowe auto spotyka się z tym samym problemem. Skąd wziąć części zamienne do niego? Najczęściej pochodzą z aut rozbitych albo po prostu wyprodukowane przez inne firmy niż oryginalna.

Toyota ma jednak na to rozwiązanie – GR Heritage Parts Project. Jest to akcja, w ramach której do produkcji trafiają niedostępne obecnie części zamienne do klasycznych, kultowych samochodów Toyoty.

Lista części zamiennych jest cały czas dostosowywana do zapotrzebowania klientów, a TOYOTA GAZOO Racing na bieżąco monitoruje zainteresowanie klientów i na tej podstawie wznawia produkcję poszczególnych części. W lipcu i sierpniu udostępniono nowe podzespoły do Toyoty AE86 w wersjach Levin i Truneo, Supry A70 oraz Land Cruisera serii 40, a łączna liczba wszystkich dostępnych elementów zbliża się do 200 sztuk. W ofercie cały czas są też podzespoły do Supry A80, a także do coupe Toyoty 2000GT.

Blisko połowę wszystkich części zamiennych stanowią te dla Supry A70. W sierpniu do oferty dołączyły elementy układu hamulcowego, w tym linka hamulca ręcznego, która występuje w wariantach dla aut z kierownicą po prawej i po lewej stronie. Szybko poszerza się też katalog części zamiennych dla użytkowników Land Cruiserów serii 40. Teraz lista obejmuje 36 różnych pozycji. W ostatniej partii do oferty dołączyły elementy układu wydechowego, zapłonowego, hamulcowego. Do serii 40 terenówki można zamówić także kierunkowskazy.

