Aktualny taryfikator punktów karnych 2022 [aktualizacja]

O nowościach legislacyjnych w polskiej motoryzacji szerzej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

1 stycznia 2022 roku rzeczywistość drogowa w Polsce zmieniła się nie do poznania. To od tego dnia policjant w czasie kontroli drogowej może bowiem ukarać kierującego mandatem wynoszącym nawet 2,5 tys. zł za prędkość i 1,5 tys. zł za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. I gdy wszyscy myśleli, że gorszego scenariusza już być nie może, rządzący zdecydowali się na kolejną nowelizację. A ta oznacza... jeszcze wyższe kary, a do tego łatwiejszą utratę prawa jazdy.

Mandat razy dwa dla piratów drogowych. To po pierwsze

Na 17 września rządzący przewidzieli lifting nowych zasad naliczania mandatów. A ten obejmie przede wszystkim zapowiadane od dłuższego czasu podwójne kary dla recydywistów. Co to oznacza? Kierujący, który po raz drugi w ostatnich dwóch latach popełni poważne wykroczenie, dostanie maksymalną stawkę grzywny, ale pomnożoną przez dwa. Recydywą mają być objęte przede wszystkim przekroczenia prędkości powyżej 30 km/h, przypadki nieustąpienia pierwszeństwa pieszym czy złamanie przepisów w zakresie wjechania na przejazd kolejowy.

W skrócie, przekroczenie prędkości o 31 km/h w ramach recydywy oznacza nie 800, a 1600 zł mandatu. W przypadku pieszych kara wzrośnie z 1,5 do 3 tys. zł.

Czemu podwójne mandaty dla recydywistów nie zaczęły obowiązywać razem z nowym taryfikatorem mandatów? Powód był prosty. Brakowało rozwiązań technicznych, które pozwoliłyby policjantom podglądać wykroczenia na koncie CEK z ostatnich dwóch lat. Te po roku przedawniają się i znikają. Dwuletni termin przedawnienia punktów karnych – który prawdopodobnie również zacznie obowiązywać 17 września – zmieni tą sytuację. W tym punkcie drobna uwaga. Od września punkty karne będą się kasować po dwóch latach, ale od... zapłacenia mandatu!

Do kiedy możesz usunąć punkty karne na starych zasadach? Nadchodzą zmiany w prawie

Zmieni się też taryfikator punktów. Pojawią się w nim "piętnastki"

Mandaty razy dwa to dopiero pierwsza ze zmian. Druga i dużo poważniejsza dotyczy punktów karnych. Po pierwsze od 17 września 2022 roku podczas jednorazowej kontroli drogowej kierowca będzie mógł otrzymać nawet 15, a nie 10 punktów karnych. Po drugie w nowym taryfikatorze pojawią się wykroczenia, które zostaną obwarowane maksymalną karą. I teraz do listy nowych kar mamy podgląd. A wszystko za sprawą projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

15 punktów za jedno wykroczenie oznacza, że już dwie kontrole drogowe mogą się zakończyć dla kierującego przekroczeniem limitu 24 punktów karnych...

15 punktów karnych za jeden czyn. Lista wykroczeń

Za co od września będzie można dostać nawet 15 punktów karnych? Lista jest naprawdę długa. A znajdują się na niej takie wykroczenia, jak: