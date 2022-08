Francuzi przewidzieli przyszłość. ALTICA sprzed 15 lat to coś więcej niż koncept

Stylistyka znana z innych aut

Boczne, unoszone do góry drzwi o wysmukłym kształcie podkreślają sportowy charakter modelu ALTICA, zapewniając dodatkowo lepszy dostęp do niskiego nadwozia. Dzięki ogromnej ilości miejsca w środku, ALTICA zapewnia wysoki komfort jazdy, pomimo swojego sportowego charakteru. Cztery niezależne siedzenia zapewniają użytkownikom doskonały poziom komfortu. Ustawienie siedzeń jest stałe. Można natomiast regulować, dzięki specjalnemu mechanizmowi z napędem, położenie pedałów i kierownicy, dostosowując je do budowy ciała kierowcy.

Centralny podłokietnik rozkłada się automatycznie, gdy kierowca zajmuje miejsce w fotelu. Można również regulować jego wysokość. Więcej o historii motoryzacji przeczytasz na stronie głównej gazety.pl.

Podłużna deska rozdzielcza, przypominająca rozwiązania stosowane w lotnictwie, zapewnia kierowcy poczucie zespolenia z samochodem. Licznik oferuje dwa tryby odczytu. W trybie "Confort" rzeczywista prędkość jest wyświetlana pośrodku. Na obwodzie zegara pokazuje się prędkość dozwolona, podświetlana na czerwono w przypadku jej przekroczenia. W trybie "Sport" prędkość jest zawsze wyświetlana pośrodku. Na obwodzie zegara pojawia się cyfrowy obrotomierz oraz wskaźnik ciśnienia turbo. Dzięki doskonałej grafice i rozdzielczości ekranu informacje są łatwo czytelne.

Oparcia tylnych siedzeń można złożyć, chowając je płasko w podłogę, wyposażoną w pasy do mocowania ciężkich i dużych przedmiotów. Renault ALTICA można w ten sposób przekształcić w sportowe 2-miejscowe coupe z ogromnym bagażnikiem o pojemności 1300 dm3.

Duże drzwi i niski próg zapewniają doskonały dostęp do bagażnika. Oświetlenia Valeo Oświetlenie ALTICA zapewniają diody LED. Światła mijania i drogowe zostały połączone w jeden blok optyczny podkreślony podłużnym kierunkowskazem. Sterowanie diodami pozwala na ciągłe dostosowywanie ilości i rozłożenia światła do warunków jazdy. Na autostradzie system automatycznie aktywuje i reguluje diody dające dalekosiężną wiązkę światła, zapewniając stale optymalną widoczność bez oślepiania innych użytkowników drogi. Zbliżony do dziennego kolor światła diod podnosi widoczność i poprawia komfort widzenia.

Renault ALTICA Concept 2006 fot. Renault

Również światła dzienne, używane przez większą część czasu jazdy, działają jako diody. Wysoka sprawność w stosunku do niskiego poboru mocy odczuwalnie zmniejsza ilość potrzebnej energii w porównaniu do konwencjonalnych źródeł światła. Co więcej diody LED są zdecydowanie trwalsze niż wszelkie obecnie stosowane źródła. Po raz pierwszy na świecie światła postojowe zapewnia kurtyna świetlna pokrywająca całą powierzchnię reflektora. Jest to unikalna technologia z zakresu mikro-optyki opracowana przez firmę Valeo.

Czy innowacje zachwalane 15 lat temu, nie są dzisiaj standardem w wielu modelach. Czy zatem nie jest to potwierdzeniem, że motoryzacja trafiła pod strzechy?

Renault ALTICA Concept 2006 fot. Renault