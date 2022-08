Ford na szczycie. Niebieski owal liderem rynku w USA

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford ma się czym chwalić. Na rynku w USA już drugi miesiąc z rzędu znalazł się na pierwszym miejscu. Zwiększył sprzedaż, przy ogólnym spadku w branży.

Sprzedaż samochodów elektrycznych Forda wzrosła aż o 168,7 proc. Było to możliwe dzięki: Mustangowi Mach-E, który odnotował sprzedaż lepszą aż o 74,1 proc., F-150 Lightning ze swoim najlepszym miesięcznym rezultatem od momentu wprowadzenia na rynek oraz E-Transit, który umocnił swoją pozycję w segmencie. W efekcie Ford może pochwalić się w lipcu ponad 3-krotnie większym wzrostem niż cały segment pojazdów elektrycznych.

Ogólny udział Forda w segmencie aut elektrycznych szybko się powiększa. W lipcu stanowił on 10,9 proc. i był najwyższy w historii. Dla porównania w II kwartale było to 7,3 proc., a w I kwartale tego roku 4,4 proc. Ponad 60 proc. nabywców Mustanga Mach-E, F-150 Lightning oraz E-Transita to nowi klienci Forda, którzy przeszli z konkurencji. W efekcie Ford plasuje się obecnie jako druga po Tesli, najlepiej sprzedająca się marka BEV w Ameryce.

Dobre wyniki osiągnęły także samochody hybrydowe – ich sprzedaż w lipcu zwiększyła się o 35,3 proc., dzięki czemu Ford powędrował na drugie miejsce pod względem sprzedaży tego typu aut. F-150 Hybrid i Maverick trafiły kolejno w ręce 4364 i 2153 nowych właścicieli.

Wzrost odnotowały także SUV-y z wynikiem o 70 proc. wyższym niż w roku 2021. Ford sprzedał łącznie 66 266 sztuk pojazdów z tej kategorii.

Ogólna sprzedaż pick-upów Forda, w tym serii F, Rangera i Mavericka wyniosła 74.034 sztuk, a więc wzrosła o 27 proc. w porównaniu do roku 2021.

Warto podkreślić, że już czwarty miesiąc z rzędu Ford odnotował rekordowe tempo – nieco ponad 50 proc. sprzedaży detalicznej pochodziło z wcześniej złożonych zamówień. Tymczasem 2 sierpnia ponownie rozpoczęto przyjmowanie zamówień detalicznych na Bronco Sport, Edge, Explorera i Rangera. Natomiast kilka tygodni temu zamówienia detaliczne zostały ponownie otwarte także dla cieszących się dużą popularnością modeli F-150 i Transit.