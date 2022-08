Chińska marka Maxus wchodzi do Polski. Znamy ceny i listę elektryków

Maxus to chińska marka produkująca samochody elektryczne należąca do giganta motoryzacyjnego SAIC Motor z siedzibą w Szanghaju. Koncern jest od pięciu lat największym chińskim producentem i zalicza się do grona największych firm na świecie.

Marka Maxus zadebiutowała w Europie w 2018 roku za sprawą norweskiej spółki RSA. Chwile później pojawiła się na innych rynkach: w Szwecji, Danii, Islandii, Finlandii, Grenlandii i Wyspach Owczych. Teraz przyszedł czas na debiut w Polsce.

Maxus w Polsce - sieć salonów i serwisów, oferta

Sieć dilerska to aktualnie 16 placówek rozproszonych po całym kraju, które znajdują się w takich miastach jak Warszawa, Gdańsk, Łódź, Katowice czy Bielsko-Biała. Do końca roku zostanie uruchomionych ponad 20 punktów sprzedaży wraz z punktami obsługi serwisowej.

W polskiej ofercie znajdziemy dwa modele osobowe (Euniq 5 i Euniq 6) oraz dwa dostawcze (e-Deliver 3 i e-Deliver 9). Modele osobowe pojawia się w salonach na początku czwartego kwartału tego roku. Trochę szybciej zadebiutują natomiast auta użytkowe. Polski importer poinformował, że pojawią się jeszcze w sierpniu.

Maxus Euniq 6 - flagowy SUV

Maxus Euniq 6 to flagowy SUV chińskiej marki. Auto przyciąga wzrok swoimi rozmiarami: ponad 4,7 m długości, prawie 1,9 m szerokości i 1,74 m wysokości. W tym modelu napęd trafia na przednie koła za pomocą silnika elektrycznego o mocy 177 KM (310 Nm). Prędkość maksymalna elektrycznego SUV-a to 160 km/h, a jego zasięg wynosi 452 km. Pojemność litowo-jonowego akumulatora to 70 kWh. Można go ładować prądem zmiennym lub stałym. W przypadku ładowania z gniazda cały proces od 0 do 100 proc. zajmuje 10 godzin. Korzystając z szybkiej ładowarki (DC) uzupełnienie energii z poziomu 30 proc. do 80 proc. potrwa 35 minut.

Lista wyposażenia modelu Euniq 6 obejmuje takie udogodnienia jak adaptacyjny tempomat, kamerę parkowania 360 stopni, ostrzeżenie o martwym polu czy automatyczny system hamowania awaryjnego. W standardzie znajdziemy również podgrzewane fotele czy indukcyjną ładowarkę do smartfonów, Apple CarPlay oraz Android Auto. Maxus Euniq 6 będzie kosztować w polskich salonach od 225 tys. złotych.

Maxus Euniq 5 - minivan z układem 2+2+2

Drugim modelem osobowym w gamie chińskiej marki będzie Maxus Euniq 5, czyli minivan z układem foteli 2+2+2. Auto jest wyposażone w dwuczęściowy, otwierany panoramiczny dach, automatyczną klimatyzację czy reflektory LED. Na pokładzie znajdziemy również system multimedialny z dotykowym ekranem, obsługujący Android Auto i Apple CarPlay.

Pod maską minivana pracuje silnik o mocy 177 KM (310 Nm). W tym modelu zainstalowano identyczny akumulator (70 kWh) jak we flagowym modelu Euniq 6. Jednak w tym przypadku zaoferuje on nieco mniejszy zasięg w cyklu miejskim – 437 km. Podobnie jak powyżej, ładowanie prądem stałym zajmie 35 minut (od 30 proc. do 80 proc.). Sześcioosobowy model ma kosztować od 239 900 zł.

Maxus e-Deliver 3 - nieduży dostawczak na prąd

Gamę modeli użytkowych otwiera Maxus e-Deliver 3, który zdaniem producenta jest pierwszym na świecie samochodem dostawczym projektowanym pod kątem elektrycznego napędu. Jego ładowność to imponujące 930 kg, a do tego pozwala holować przyczepę o masie 1025 kg.

Auto będzie dostępny w dwóch wersjach nadwozia: 455,5 cm lub 514,5 cm. Krótsza wersja oferuje rozstaw osi 291 cm, a dłuższa 328,5 cm. Szerokość obu wersji to 178 cm. Klienci będą mieć do wyboru dwa rodzaje akumulatorów – 35 lub 50,2 kWh. Producent podaje, że ładowanie tego większego zajmie ok. 45 minut, a maksymalny zasięg samochodu to 342 km. Podstawowy wariant będzie dostępny w cenie od 159 725 złotych brutto.

Maxus e-Deliver 9 - wół roboczy na prąd

Maxus e-Deliver 9 to największy samochód użytkowy w gamie chińskiego producenta. Będzie dostępny w dwóch wariantach długości: 554,5 lub 594 cm z rozstawem osi kolejno 336,5 oraz 376 cm. W zależności od wybranej wersji pomieści 9,7 lub 11 metrów sześciennych w przestrzeni ładunkowej. Maksymalna ładowność to 1,2 tony, a do tego uciągnie przyczepę o masie 1,5 tony.

Chiński wół roboczy będzie dostępny a trzema akumulatorami do wyboru: 51,5; 72 lub 88,55 kWh. Wszystkie można ładować prądem zmiennym lub stałym. W przypadku dwóch najmniejszych akumulatorów szybkie ładowanie (od 30 proc. do 80 proc.) potrwa 36 minut. Topowa wersja będzie potrzebować 45 minut. Zasięg modelu wynosi maksymalnie 353 km w warunkach miejskich.

Standardowe wyposażenie obejmuje 6 poduszek powietrznych oraz systemy bezpieczeństwa (monitoring martwego pola, hamowanie przedkolizyjne). Cennik startuje od kwoty 303 578 zł brutto.

Jeszcze przed końcem tego roku Maxus planuje wprowadzić do oferty 5-osobwoego pickupa napędzanego prądem - model eT90. W przyszłym roku pojawi się jeszcze 6-osobowy minivan oraz elektryczna ciężarówka.