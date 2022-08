Więcej na temat interpretacji prawa o ruchu drogowym piszemy też w serwisie Gazeta.pl.

Okres wakacyjnych wyjazdów trwa. A rozbudowa dróg sprawiła, że w Polsce coraz łatwiej podróżować autostradami i trasami ekspresowymi. W tym punkcie powstaje zatem ważne pytanie. Czy na drodze szybkiego ruchu można kogoś wyprzedzić prawym pasem? To o tyle zasadnicza kwestia, że nie brakuje szeryfów, którzy kilometrami i z premedytacją blokują lewe pasy.

Kiedy można legalnie wyprzedzać prawym pasem?

Co do zasady polskie przepisy wskazują, że wyprzedzanie powinno się odbywać z lewej strony czy też lewym pasem. Mimo wszystko funkcjonuje art. 25 ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który określa, że dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi, ale pod dwoma warunkami.

Po pierwsze musi to być droga z wyznaczonymi pasami ruchu. Po drugie jeżeli mówimy o jezdni jednokierunkowej, wyprzedzanie prawym pasem jest dopuszczone zawsze. W przypadku jezdni dwukierunkowej okazuje się możliwe jeżeli ma ona co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem z

budowanym i są one przeznaczone do jazdy w tym samym kierunku.

No dobrze, ale co powyższe zapisy oznaczają w praktyce? To połowicznie dobra informacja. Połowicznie, bo gdy pasy są trzy, wyprzedzanie z prawej strony jest legalne. Jeżeli pasy są dwa, niestety już nie. I powód przemawiający za tym jest oczywisty. Polskie autostrady i drogi ekspresowe są zlokalizowane poza terenem zabudowanym (nawet obwodnice miast są tak znakowane). A jednocześnie zdecydowanie mają formę jezdni dwukierunkowej. Na wjeździe kierujący widzi bowiem znak C-5 "Nakaz jazdy prosto".

Żeby na autostradzie i drodze ekspresowej posiadającej dwa pasy ruchu w danym kierunku prowadzący mógł legalnie wyprzedzić z prawej strony, drogowcy musieliby dopilnować jeszcze jednej rzeczy. Chodzi o ustawienie na wjeździe na dany odcinek znaku D-3 "Droga jednokierunkowa". Ta tablica mogłaby zmienić wszystko. Takiego zwyczaju jednak nie ma. A bez niej kierujący w zgodzie z przepisami nie może zrobić nic innego, jak grzecznie czekać aż ruch na lewym pasie rozluźni się na tyle, że pozwoli na przyspieszenie.

Zdarza się, że znak D-3 jest ustawiany na wjeździe na drogę posiadającą dwa pasy ruchu w każdym z kierunków, ale w przypadku dróg krajowych, a nie ekspresowych czy autostrad.

Mandat za wyprzedzanie prawym pasem? Tak, aż 1000 zł

Oczywiście może się okazać, że kierujący nie wytrzyma korkującego się lewego pasa ruchu na autostradzie lub drodze ekspresowej. W efekcie wyprzedzi z prawej. To oznacza jednak mandat. Policjanci w razie wykrycia wykroczenia, mogą zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. W jej czasie kierowca dostanie karę wynoszącą 1000 zł. W tym samym czasie do jego konta dopisane zostaną 3 punkty karne.