Jak się nauczyć jeździć po rondzie? Zawsze postępuj według reguły O.S.M.

Popularność rond wynika z działania prostego czynnika. Zdaniem drogowców nie tylko usprawniają ruch, ale też okazują się mniej kolizyjne. I choć w tym stwierdzeniu może być dużo racji, warto pamiętać o tym, że dla wielu kierowców jazda po skrzyżowaniu o ruchu okrężnym pomimo posiadanego prawa jazdy, jest czarną magią. A to sprawia, że na scenie pojawiają się trzy litery – O.S.M., czyli obserwacja, sygnalizacja, manewr.

Na początek O., czyli obserwacja!

Podstawą w tym przypadku jest oczywiście obserwacja. Zarówno przed wjazdem na rondo, jak i podczas poruszania się po nim patrz w lusterka i rozglądaj się. Rozglądaj się, bo lusterka mają martwe pole. A jako że to w sposób szczególny działa podczas jazdy po łuku, patrząc wyłącznie w lusterka nie będziesz miał pełnego oglądu sytuacji dookoła auta.

Obserwacja sprawi, że dowiesz się ile pojazdów porusza się obok ciebie, z jaką prędkością jadą oraz jakie zamiary mają ich kierowcy. Dzięki temu dobierzesz zarówno manewry, jak i prędkość do warunków jazdy. Poza tym będziesz wiedział jak np. układają się linie na rondzie – czy zezwalają na zmianę pasa ruchu lub czy rondo nie jest turbinowe z pasami sprowadzającymi.

Zaobserwujesz? To sygnalizuj i dopiero wykonaj manewr

Kolejnym punktem jest sygnalizacja. Zawsze sygnalizuj manewry na rondzie. A musisz to zrobić w trzech podstawowych przypadkach. Po pierwsze poprzez wrzucenie kierunkowskazu prawego przed wjechaniem na rondo, gdy masz zamiar zjechać ze skrzyżowania pierwszym zjazdem. Po drugie wtedy, gdy masz zamiar zmienić pas ruchu w czasie jazdy po rondzie, a linie namalowane na jezdni pozwalają na to. Po trzecie podstawą jest sygnalizowanie zjazdu ze skrzyżowania – migacz musisz włączyć na wysokości zjazdu poprzedzającego ten, którym chcesz zjechać.

Po dokładnym zaobserwowaniu sytuacji drogowej i zasygnalizowaniu manewru, możesz go spokojnie wykonać. Nie będziesz musiał obawiać się kolizji z innym pojazdem czy stworzenia jakiegokolwiek innego zagrożenia. W tym punkcie mamy tak naprawdę jeszcze tylko jedną radę. A ta dotyczy... zajęcia właściwego pasa ruchu. Nie objeżdżaj ronda prawym pasem. Takie zachowanie jest niebezpieczne i niepotrzebnie tamuje ruch. Jedziesz w prawo lub prosto, zajmij pas prawy. Jedziesz prosto, w lewo lub zawracasz, zajmij pas lewy.

Mandat na rondzie. Ile wynosi?

No dobrze, na koniec została jeszcze jedna kwestia. Załóżmy że nie zastosujesz się do powyższych zasad. I załóżmy że wykroczenie zauważy policja. Jaki mandat grozi za niewłaściwe zachowanie na rondzie? Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem oznacza grzywnę o wartości 150 zł. Przekroczenie linii pojedynczej ciągłej to 100 zł kary i 1 punkt karnych, podczas gdy spowodowanie kolizji – pomijając utratę zniżek na OC – uszczupli portfel o co najmniej 1020 zł i sprawi, że twoje konto CEP wzbogaci się o 6 punktów karnych.