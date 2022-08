Kiedy można zawrócić. Nie każda strzałka w lewo pozwala to zrobić

O innych aspektach sygnalizacji świetlnej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Jeszcze w latach 90. XX wieku dominującym sposobem wyznaczania pierwszeństwa jazdy były znaki drogowe. Z biegiem czasu drogowcy coraz mocniej zaczęli stawiać na sygnalizację świetlną. I powód przemawiający za tym jest oczywisty. Rośnie natężenie ruchu. A przy dużym ruchu kluczowe jest tworzenie skrzyżowań w miarę bezkolizyjnych lub całkowicie bezkolizyjnych, na których zasady wyznaczają sygnalizatory S-3.

Kiedy za sygnalizatorem kierunkowym zawrócić można?

Oczywiście bezkolizyjność skrzyżowania zależy nie tylko od obecności sygnalizatora S-3. Wpływ na nią ma również fakt czy kierowcy znają znaczenie poszczególnych sygnałów. A najwięcej problemów nadal mają z zawracaniem. Kiedy to jest możliwe? Przede wszystkim w trzech przypadkach:

gdy mówimy o sygnalizatorze S-3 zawierającym strzałkę w lewo i dół – istnieje możliwość bezkolizyjnego skręcenia w lewo i zawrócenia,

gdy mówimy o sygnalizatorze S-3 zawierającym strzałkę w dół – istnieje możliwość bezkolizyjnego zawrócenia,

gdy mówimy o klasycznym sygnalizatorze posiadającym małą, zieloną strzałkę – istnieje możliwość warunkowego skręcenia w lewo i zawrócenia (o ile na odcinku nie obowiązuje znak B-23). Warunkowego, bo po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem lub linią zatrzymania.

Te sygnalizatory kierunkowe oznaczają zakaz zawracania

W sytuacji, w której przed skrzyżowaniem pojawia się sygnalizator S-3 zawierającym strzałkę na wprost i w lewo, kierujący zawrócić nie może. Taki manewr nie został przewidziany przez drogowców planujących skrzyżowanie jako bezkolizyjny. Skutek? Kierujący może "naciąć" się na pieszych idących po przejściu. Identyczna zasada dotyczy sygnalizatora S-3 do jazdy na wprost i w prawo, S-3 do jazdy na wprost, S-3 do jazdy w prawo, S-3 do jazdy w lewo czy S-3 do jazdy w lewo lub prawo.

Nie stosujesz się do sygnałów świetlnych? No to będzie mandat...

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych "kosztuje" od 1 stycznia 2022 roku aż 500 zł. Na tym jednak nie koniec. Funkcjonariusz dopisze też do konta kierującego 6 punktów karnych. A to cały czas nie koniec potencjalnych konsekwencji. Bo gdy kierujący nie zastosuje się do sygnału świetlnego i spowoduje kolizję, kwota mandatu wzrośnie do 1500 zł. Co więcej, wykroczenie będzie oznaczać również 10 punktów karnych oraz konieczność naprawienia pojazdów poszkodowanych z polisy OC.