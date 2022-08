Jak wyłamać szlaban? Policja namawia do aktu wandalizmu w słusznej sprawie [WIDEO]

W internecie możemy zobaczyć mnóstwo nagrań, na których kierowcy zachowują się w nieodpowiedzialny sposób na przejazdach kolejowych. Tylko w lipcu zanotowano w takich miejscach 21 wypadków i kolizji, w których zginęły 4 osoby. Od początku tego roku w całej Polsce doszło do 100 wypadków i kolizji na torach, zginęło 25 osób, a 14 zostało ciężko rannych.

REKLAMA

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Często kierowcom udaje się przemknąć przed zamykającym się szlabanem lub ominąć bokiem rogatki. Na niektórych przejazdach może jednak dojść do sytuacji, że samochód zostaje zablokowany na torowisku pomiędzy opuszczonymi szlabanami.

Niektórzy kierowcy próbują wtedy ustawić swój samochód w taki sposób, żeby zmieścić się pomiędzy torami a opuszczonym ramieniem szlabanu. Wielu kierowców uważa, że jest to jedyne rozwiązanie. Opolska policja przygotowała eksperyment, który pokazuje, jak skutecznie uwolnić się z opresji.

Trzeba po prostu zniszczyć szlaban! Jest on skonstruowany w taki sposób, żeby wyłamanie nie wymagało użycia dużej siły. Zamontowano w nim specjalne łączenie, które przy nacisku pęka w kontrolowany sposób. Koszt naprawy wyłamanego szablonu jest stosunkowo niewielki. Natomiast ryzykowanie postojem pomiędzy torami a szlabanem może nas kosztować najwyższą cenę - życie.

Ma być dokładnie 90. Co do stopnia. Dwa tysiące zł mandatu na przejazdach

Nawet gdy maszynista zauważy stojący samochód w pobliżu torowiska, to praktycznie nie ma szans na wyhamowanie przed tym miejscem. Droga hamowania rozpędzonego pociągu wynosi nawet dwa kilometry. W kontakcie z maszyną ciągnącą za sobą kilka tysięcy ton ładunku nie mamy żadnych szans.

Policja pokazuje, jak wyłamać szlaban kolejowy

Dlatego policja namawia do tego, żeby w sytuacji potrzasku pomiędzy zamkniętymi szlabanami nie wahać się ani sekundy, tylko wyłamywać szlaban. Można to zrobić samochodem bądź złapać za jego koniec i odgiąć na kilka metrów. To pozwoli na bezpieczne opuszczenie torowiska.

Po wyłamaniu szlabanu trzeba koniecznie poinformować pracowników kolei i policję, ponieważ takie miejsce musi zostać zabezpieczone. W ten sposób nie narażamy niepotrzebnie życia innych kierowców.

Opolska policja przygotowała specjalną akcję, podczas której zaprezentowano jak zniszczyć szlaban w kontrolowany sposób. Funkcjonariusze podkreślają, że w sytuacji zagrożenia życia to jedyne słuszne rozwiązanie.