Poznajcie Penelopę. Wojskową ciężarówkę, która przeszła do cywila [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Co jakiś czas w internecie debiutują przerobione stare ciężarówki, autobusy, które zostały przerobione na kampery. Tutaj jest podobnie, tylko ten kamper powstał na bazie ciężarówki wojskowej.

Zobacz wideo Kosztuje tyle co kawalerka? Być może. Ale kawalerką nie pojedziesz w siną dal. Sprawdzamy kultowego VW Californię

Kerry i Craig to para z Wielkiej Brytanii, która uwielbia podróżować. Więc trzy lata temu zainteresowali się ideą życia w trasie. Chcieli mieć samochód kempingowy, który pasowałby do ich osobowości, taki, którym mogliby podróżować gdziekolwiek. Na szczęście znaleźli idealny pojazd – Leyland DAF T244 z 1995 roku.

Oboje pracowali przy tej ciężarówce wojskowej jak tylko ją pozyskali. Całkowicie przeprojektowali kabinę, dodali nowe światła i zbiornik paliwa oraz nadali jej świeży wygląd. Zamiast wojskowego koloru otrzymała nową powłokę Adventure Orange, dzięki której wyróżnia się w każdym miejscu.

Para na dostosowanie ciężarówki do podróżowania wydała około 10.000 funtów. Na zewnątrz Penelopa ma dwa pojemniki do przechowywania mniejszego bagażu i dwa większe pojemniki, które mogą wykorzystać do przewożenia większych przedmiotów. Dostępna jest również markiza o długości 2,5 metra, która pozwala cieszyć się świeżym powietrzem nawet w słoneczne dni.

Chociaż pojazd z zewnątrz jest dosyć szorstki, to wnętrze jest bardzo przytulne. Pierwszą rzeczą, która się rzuci w oczy, jest kuchnia, która znajduje się tuż obok wejścia. Jest wyposażona w dwupalnikową kuchenkę gazową, minilodówkę, zlew ze stali nierdzewnej i obszerny blat. Oczywiście są też szafki.

Polscy turyści ostrzegają. W tym kraju kampery są notorycznie okradane

Po przeciwnej stronie znajduje się jadalnia, w której znajdują się dwa wygodne siedzenia i stół, który składa się z łóżka. Ta funkcja przydaje się, gdy chcą mieć dodatkową strefę relaksu. Pozwala to podziwiać widoki, ponieważ tuż obok jadalni znajduje się duże okno. Okno otwiera się, aby umożliwić przepływ świeżego powietrza.

Z tyłu znajduje się sypialnia, w której znajduje się łóżko typu king-size i dużo miejsca do przechowywania ubrań. Ten mały domek na kółkach nie ma łazienki, ale ma toaletę kompostującą. Ciężarówka jest również wyposażona w panele słoneczne i 450-litrowy zbiornik na wodę.

Para teraz może pojechać dosłownie gdziekolwiek chce.