Pan Hayes aktualnie przebywa w zakładzie karnym Limestone County Detention Center. Bardzo się postarał, żeby tam trafić. Historia rozpoczęła się w niedzielną noc 7 sierpnia, kiedy 30-latek postanowił ukraść samochód na stacji paliw Circle K przy autostradzie Highway 31 North w pobliżu Aten (nie tych, o których myślicie).

Na jego nieszczęście zauważył to właściciel auta, który przegonił przestępcę, gdzie pieprz rośnie. Być może nie aż tak daleko, bo Hayes wskoczył do innego auta, którym uciekł z miejsca przestępstwa. Wkrótce potem uderzył w kolejny samochód w celu dokonania kradzieży metodą "na stłuczkę".

Znowu mu się nie udało. Rozpoczęła się awantura z właścicielem uszkodzonego auta. Jej przebieg był niekorzystny dla złodzieja, który ewakuował się na piechotę. W okolicy znalazł budynek biurowy, do którego się włamał i ukradł kluczyki do jeszcze innego auta.

Nie odjechał nim daleko, bo chwilę później miał wypadek. Rozbity samochód zauważyła przejeżdżająca obok karetka. Ratownicy zatrzymali się, żeby udzielić mu pomocy, a wtedy Amerykanin wskoczył do ambulansu, wypchnął lekarza z kabiny i oddalił się nim w tylko sobie znanym kierunku.

Grand Theft Auto w Alabamie. Po każdej kradzieży było więcej radiowozów

W tym czasie jego podróż śledziła już policja. Mając radiowóz na karku, przestępca porzucił karetkę i kontynuował ucieczkę korytem strumienia płynącego pod autostradą. Być może próbował zacierać ślady metodą leśnych tropicieli.

Jakiś czas później wrócił na szosę i ukradł kolejny pojazd. Tym razem był to pikap ochotniczej straży pożarnej. Chyba nie musimy dodawać, że z każdym kolejnym przestępstwem rosła liczba ścigających go radiowozów.

Strażacką półciężarówkę rozbił po kilku milach i zostawił w przydrożnych krzakach. Znów uciekał na piechotę. W końcu funkcjonariusze go dopadli i zakończyli tę desperacką odyseję. To już finał historii, która wydarzyła się naprawdę. Jej rezultat był łatwy do przewidzenia.

Hayesowi postawiono aż dziewięć zarzutów: trzykrotnej kradzieży auta, napaści, porwania, stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, ucieczki przed policją oraz posiadania narkotyków i utensyliów służących do ich zażywania. Owe narkotyki to nielegalna na terenie Alabamy marihuana. Jej obecność mogła być wyjaśnieniem nietypowego zachowania 30-latka.