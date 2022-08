Chorągiewki zmieniają wszystko. Kiedy pojazdy wojskowe są kolumną, a kiedy nie

O przepisach i ich znaczeniu na drogach więcej przeczytasz w serwisie Gazeta.pl.

Dziś nietrudno jest spotkać ciąg samochodów wojskowych na drodze. Tyle że zielone ciężarówki nie zawsze są kolumną pojazdów wojskowych w sensie prawnym. Aby tak się stało, wojskowi muszą pamiętać o dwóch kluczowych aspektach. I obydwa z nich omówimy poniżej.

Kolumna pojazdów wojskowych, czyli tablice i chorągiewki

No dobrze, zatem jakie warunki muszą spełnić ciężarówki wojskowe, aby mogły zostać uznane za kolumną pojazdów wojskowych? Po pierwsze konieczne jest ich właściwe oznaczenie. A przez to rozumie się, że:

pierwszy i ostatni pojazd są wyposażone w tablicę w kolorze pomarańczowym,

pojazdy po stronie kierowcy mogą posiadać niebieskie chorągiewki, zielony kolor obowiązuje ostatnie z aut,

ciężarówki mają prawo poruszać się na światłach błyskowych.

Chorągiewki w przypadku kolumny wojskowej choć nieobowiązkowe, zmieniają wszystko – jak pisaliśmy w tytule tego materiału. Kolor wskazuje kierowcy, z którym pojazdem z kolei ma do czynienia. Niebieska oznacza pierwszą ciężarówkę i każdą kolejną. Ostatni pojazd jest oznaczony chorągiewką w kolorze zielonym.

Jak długa może być kolumna pojazdów wojskowych?

Po drugie wymogi dotyczą też liczebności pojazdów wojskowych. W pojedynczej kolumnie nie może jechać więcej niż 20 pojazdów – przy czym odległości między pojedynczymi kolumnami to minimum 500 metrów. Odległość wynosząca pół kilometra jest kluczowa z uwagi na warunki ruchu. Szczególnie że pozostałe pojazdy kolumny przerwać nie mogą. Dzięki przerwom istnieje zatem możliwość wyprzedzenia kolumny lub włączenia się do ruchu między kolumnami.

Kolumna pojazdów wojskowych a uprzywilejowanie w ruchu

Czy kolumna pojazdów wojskowych jest uprzywilejowana? Co do zasady nie. Kierowcy poszczególnych pojazdów jadących w niej muszą stosować się do przepisów o ruchu drogowym. Prawo zna jednak przypadki, w których kolumnie nadawane jest uprzywilejowanie. Będzie tak po pierwsze wtedy, gdy kolumna włącza się do ruchu, a ruchem na skrzyżowaniu kieruje Żandarmeria Wojskowa. Po drugie uprzywilejowanie następuje wtedy, gdy kolumna pojazdów wojskowych jest eskortowana przez samochody policyjne emitujące sygnały błyskowe i dźwiękowe.