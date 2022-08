Grupa "Skorpion" znowu uderza. Północnoprascy policjanci odzyskali skradzione Suzuki

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jednostka „Skorpion" to specjalna grupa operacyjna w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI wyspecjalizowana w zwalczaniu przestępczości samochodowej. Główny ich obszar działania to Praga Północ i to do nich trafiają wszystkie zgłoszenia o kradzieżach aut.

Jednak Praga Północ to nie jedyny ich obszar, współpracują z jednostkami z innych komend na terenie Warszawy i analizują ich przypadki kradzieży. Tak właśnie było w poniższej sprawie.

Operacyjni z grupy "Skorpion" uzyskali informację o kradzieży Suzuki Swift z terenu Bemowa w dniu 23 lipca br. We współpracy z mundurowymi z Bemowa, wykorzystując różne metody pracy operacyjnej, ustalili tożsamość mężczyzn, którzy mieli dopuścić się tej kradzieży.

Funkcjonariuszom udało się ustalić, że mężczyźni mogą znajdować się na ulicy Marcinkowskiego na Pradze i tam zdecydowano przygotować zasadzkę na nich. W ubiegły wtorek, późnym wieczorem skontrolowali mężczyzn i Suzuki, którym się poruszali. Potwierdzili, że pojazd figuruje w policyjnych systemach jako skradziony.

W konsekwencji północnoprascy policjanci zatrzymali 45- i 31-latka. Technik wykonał oględziny skradzionego pojazdu, przygotował dokumentację, a skradziony pojazd trafił w ręce prawowitej właścicielki.

Zatrzymani zostali przesłuchani w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem pojazdu. Prokurator wydał postanowienie o objęciu ich policyjnym dozorem. Za przestępstwo, o które mężczyźni są podejrzani może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.