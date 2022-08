Co się stanie, jeśli zablokujesz zieloną kopertę? Uważaj, nawet 5000 zł mandatu

Wysokość mandatu karnego waha się od 100 zł do 300 zł. Przykładowo za zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni zostaniemy ukarani mandatem w wysokości 100 zł, a za zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym, tramwajowym, na skrzyżowaniu lub bliżej niż 10 m od nich - aż 300 zł. Wyjątkową sytuacją jest parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. Za takie wykroczenie grozi nawet 500 zł i pięć punktów karnych. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Jeżeli zaparkujemy na takim miejscu, a do tego posługujemy się nieuprawnioną kartą parkingową, to zostaniemy ukarani 800 złotowym mandatem i siedmioma punktami karnymi. Ostatnie podwyżki mandatów w kwestii parkowania nie zmieniły za wiele, ale niedawno pojawiło się nowe miejsce, na którym nie wolno stawać bez powodu. A kara jest jeszcze wyższa.

Miejsce do parkowania dla niepełnosprawnych fot. Filip Trusz

Zielona koperta - kara od 20 do 5000 złotych

Miejsca postojowe znajdujące się przy publicznych ładowarkach i oznaczone zielonymi kopertami (lub kopertami z napisem "EV ładowanie") przeznaczone są dla właścicieli aut elektrycznych chcących naładować swoje auta. Za nielegalny postój w tych miejscach groziło od 20 do 500 zł mandatu. W 2022 r. konsekwencje mogą być znacznie poważniej.

1 stycznia 2022 r. górna granica kary wzrosła do 5 tys. zł.

Kierowca elektryka też może na zielonej kopercie słono zapłacić

W rozporządzeniu, w którym określono nową górną granicę mandatu za nielegalny postój w miejscu ładowania pojazdów elektrycznych, jest też mowa o tym, że wspomniana kara może zostać nałożona na właściciela samochodu elektrycznego. Jak to możliwe?

W niedawnych przepisach ujednolicających znaki drogowe dotyczące pojazdów elektrycznych odróżniono zwyczajne miejsca postojowe dedykowane autom elektrycznym oraz te, które można zajmować wyłącznie wtedy, gdy chce się doładować akumulator samochodu na prąd. Jeśli właściciel takiego auta zajmie ten drugi typ miejsca postojowego, ale nie skorzysta z ładowarki, narazi się na wspomniany wyżej mandat. Co bardzo ważne, dotyczyć to będzie również sytuacji, w której proces ładowania auta zostanie zakończony, a mimo to jego właściciel nie zwolni miejsca przeznaczonego do ładowania. Koniec z podpinaniem auta po południu i odpinaniem następnego dnia rano.

Wysokie mandaty za parkowanie - kiedy mandat wynosi do 300 zł?

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych to skrajna sytuacja i nie dziwi bardzo ostra kara za takie przewinie. Nie dziwi też walka z blokowaniem miejsc do ładowania elektryków. Są jeszcze inne sytuacje, kiedy kierowca musi się liczyć z wysokim mandatem. Wysoki mandat dostaniecie za:

100 - 300 zł . Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu.

. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu. 300 zł . Zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

. Zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 100 - 300 zł . Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi.

. Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi. 200 zł . Zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie.

. Zatrzymanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie. 150 zł . Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku.

. Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku. 150 - 300 zł . Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym.

. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym. 200 - 300 zł. Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m.

Są to przede wszystkim sytuacje, w których źle postawiony pojazd stwarza niebezpieczeństwo dla innych.