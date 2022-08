Dobre Miasto. Mieszkańcy doczekają się obwodnicy? GDDKiA właśnie rozpoczyna przygotowania

Złożone oferty sprawdzi teraz komisja przetargowa. W postępowaniu przyjęto dwa kryteria oceny ofert. Oprócz ceny (60 proc.), kluczowe jest również doświadczenie projektantów w zakresie środowiska, branży drogowej i geologii (40 proc.).

Szczegóły dotyczące dokumentacji

Zakres dokumentacji, która jest przedmiotem przetargu, obejmuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Czas przewidziany na jej wykonanie to 42 miesiące (od momentu podpisania umowy). Oznacza to, że w połowie 2026 roku GDDKiA będzie gotowa do ogłoszenia przetargu na docelową budowę obwodnicy. Inwestycja powstanie w ramach systemu Projektuj i buduj.

Udział w kosztach prac przygotowawczych będzie mieć również Gmina Dobre Miasto, która przeznaczy na ten cel 1,5 mln zł. Budowa obwodnicy znajduje się na liście zadań rezerwowych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Budżet, jaki przeznaczono na wykonanie dokumentacji to dokładnie 3 564 545,45 zł.

Parametry i cele planowanej obwodnicy Dobrego Miasta

Planowana obwodnica będzie miała długość około 8 kilometrów. Będzie to droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokości 3,5 m. Nośność nawierzchni obwodnicy będzie wynosiła 11,5 tony na oś.

Jej początek będzie miał miejsce na styku z przebudowywanym obecnie odcinkiem DK51 Smolajny - Kosyń, koniec zaś dołączy się do istniejącej obwodnicy Barcikowa, omijając jednocześnie miejscowość Stary Dwór.

Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i czasu przejazdu, a także ograniczenie hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ruchu tranzytowego w mieście.

Budowa obwodnicy poprawi parametry drogi krajowej oraz pozwoli na zachowanie stałej prędkości i skrócenie czasu przejazdu na całym odcinku od Smolajn do Dobrego Miasta. Obecnie trwają budowy obwodnicy Smolajn oraz odcinka Smolajny - Kosyń w ciągu drogi krajowej nr 51.

Lista podmiotów biorących udział w przetargu

Poniżej przedstawiamy dokładną listę uczestników przetargu wraz z przedstawionymi ofertami: