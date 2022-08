Chińska ciężarówka jeździła bez przedniego hamulca. Inspektorzy ITD w szoku

Inspekcja Transportu Drogowego zatrzymała do kontroli na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Woroniec samochód należący do ukraińskiego przewoźnika. Ciężarówka chińskiej marki Sitrak przewoziła z Polski do Ukrainy maszyny rolnicze.

Kontrola stanu technicznego pojazdu zszokowała funkcjonariuszy. Na przedniej osi ciągnika brakowało prawego zacisku hamulcowego. Oprócz tego przewód pneumatyczny, który umożliwiałby użycie hamulca został zaślepiony. ITD podkreśla, że hamulce na przedniej osi odgrywają kluczową role podczas hamowania pojazdu i są poddawane największym obciążeniom. Co ciekawe, w niektórych starszych, amerykańskich ciężarówkach przednie hamulce nie były montowane.

Inspektorzy stwierdzili, że nie jest to awaria w trasie tylko celowe i świadome działanie przewoźnika, który dopuścił pojazd w takim stanie ro pracy. Oprócz tego mocno skorodowana tarcza hamulcowa jest najlepszym potwierdzeniem.

Chińska ciężarówka na Ukrainie. Przeciążona dwukrotnie

ITD zatrzymała dowód rejestracyjny, a pojazd odholowano na parking strzeżony i zakazano dalszej jazdy do czasu naprawy układu hamulcowego. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z Lublina wszczął wobec przewoźnika postępowanie administracyjne w związku ze stwierdzonym naruszeniem polegającym na wykonywaniu przewozu drogowego pojazdem, który posiada niebezpieczne usterki układu hamulcowego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym taryfikatorem, za takie wykroczenia grozi kara w wysokości 2 tys. zł. Dowód rejestracyjny zostanie zwrócony dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu, przeprowadzonego przez uprawnioną Stację Kontroli Pojazdów.