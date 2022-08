Kolejna podwyżka mandatów, tym razem o 100 proc. Niektórych kierowców będzie bolało

Do tej pory najwyższe przekroczenia prędkości powyżej 70 km/h kończyły się mandatem 2,5 tys. zł. To nie mało, ale już w połowie września, kierowcy, którzy będą łamać nagminnie przepisy ruchu drogowego, będą musieli liczyć się z podwójnymi karami. To oznacza, że za najpoważniejsze wykroczenia recydywista zapłaci nawet 5 tys. zł kary. To będzie największy możliwy mandat, jaki będzie mógł wlepić kierowcy policjant. Wyższe grzywny może przydzielać już jedynie sąd – do 30 tys. zł.

Co prawda przepisy te uchwalono jeszcze w zeszłym roku, razem z nowym taryfikatorem mandatów, ale ich wejście w życie odłożono w czasie. O ile nowe stawki zaczęły obowiązywać 4 stycznia 2022 roku, to przepisy dotyczące tzw. recydywy wejdą w życie dopiero 17 września 2022 roku.

Dwukrotnie wyższy mandat za dwa wykroczenia w ciągu dwóch lat

Podwójne karanie nagminnie łamiących przepisy kierowców ma dość proste zasady. Wyższy mandat będzie groził każdemu, kto po raz drugi w ciągu dwóch lat popełni poważne wykroczenie, w przypadku którego ustawodawcy przewidzieli dwie stawki mandatów. Skąd policjant będzie miał takie informacje? Odpowiedni zapis z datą przyznania mandatu będzie widocznych w Centralnej Ewidencji Kierowców.

Pędził 215 km/h mokrą i śliską drogą ekspresową. Policjanci dali mu nauczkę

Podwójna kara będzie trafiać między innymi do kierowców regularnie przekraczających prędkość. Nowa drabinka mandatowa od 17 września będzie wyglądać następująco:

Przekroczenie do 10 km/h – 50 zł.

O 11–15 km/h – 100 zł

O 16–20 km/h – 200 zł.

O 21–25 km/h – 300 zł.

O 26–30 km/h – 400 zł.

O 31–40 km/h – 800 zł (recydywa: 1600 zł).

O 41–50 km/h – 1000 zł (recydywa: 2000 zł).

O 51–60 km/h – 1500 zł (recydywa: 3000 zł).

O 61–70 km/h – 2000 zł (recydywa: 4000 zł).

O 71 km/h i więcej – 2500 zł (recydywa: 5000 zł).

Przekroczenie prędkości to nie jedyne przewinienia, które będą podlegały zapisom recydywy. Na podwójną stawkę mandatu mogą liczyć, także ci, którzy m.in dwukrotnie nie ustąpią pierwszeństwa pieszym lub będą wyprzedzać w złym miejscu. W tym miejscu trzeba jednak wyjaśnić też, że okres dwóch lat, czyli sformułowanie użyte w przepisach, liczony jest od momentu prawomocnego ukarania, czyli dnia przyjęcia mandatu lub dnia wydania prawomocnego wyroku sądowego.

Lista wykroczeń, za które grożą podwójne mandaty (recydywa):