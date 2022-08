Tablice rejestracyjne R. Lewandowskiego przykuwają uwagę w Hiszpanii

Polski piłkarz robi furorę nie tylko na boisku, ale również na ulicach Katalonii, po których porusza się autem, które przywiózł ze sobą z Monachium. Fani motoryzacji bez najmniejszego problemu są w stanie rozpoznać jego markę oraz model. To Bentley Continental GTC. Choć to nietuzinkowy samochód, to w gruncie rzeczy nie jest nad wyraz krzykliwy i to nie sam wybór modelu jest tutaj najistotniejszy. Topowi piłkarze przecież przyzwyczaili już swoich fanów i media do drogich samochodów.

REKLAMA

Więcej motoryzacyjnych ciekawostek znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Hiszpańskie media oraz kibice zwracają natomiast uwagę na coś innego. Chodzi o tablice rejestracyjne, jakie znajdują się na aucie Roberta. Wskazują one Niemcy jako kraj rejestracji samochodu, ale nie to jest najistotniejsze. Dziennik "Mundo Deportivo" zwrócił uwagę na dobór cyfr i liter na tablicach.

M RL9999 - dokładnie takie symbole widnieją na tablicach rejestracyjnych zielonego Bentleya Lewandowskiego. Pierwsza litera oznacza miasto - Monachium. Kolejne symbole to już wybór piłkarza, który spersonalizował tablice. RL to, jak łatwo się domyśleć, inicjały. Dziewiątki natomiast pochodzą od numeru, jaki często mogliśmy zobaczyć na koszulkach Roberta.

Zrzut ekranu z filmu Źródło: Twitter.com/forcabarca_ar/status/1555215276538531842

Robert Lewandowski w nowym samochodzie. To wyjątkowy i limitowany model

Wiele osób mogłoby pomyśleć, że taka personalizacja tablic rejestracyjnych w kraju za Odrą musi sporo kosztować. Prawda jest taka, że jest ona znacznie tańsza niż w Polsce. Katalońska gazeta zwraca uwagę, że za taki zabieg trzeba zapłacić 12,80 euro, czyli około 60 złotych. Tymczasem koszt indywidualnej rejestracji w Polsce to 1000 zł.

Tablice rejestracyjne widoczne są na poniższym nagraniu.

Robert Lewandowski niedługo będzie miał okazje przesiąść się do innego samochodu. Wynika to z faktu, że partnerem motoryzacyjnym FC Barcelony jest hiszpańska marka Cupra, która w 2019 roku zastąpiła Audi. Oficjalny samochód drużyny to Cupra Formentor, więc to właśnie do niej będzie miał okazję przesiąść się piłkarz. Topowa wersja Formentora może być napędzana silnikiem generującym 390 KM. To imponująca liczba, choć zapewne nie dla kogoś, kto przesiada się z auta z 6-litrowym silnikiem.

Robert Lewandowski dostanie nowe auto służbowe