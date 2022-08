Kolejny odcinek Via Carpatia z nowym wykonawcą. Jeśli nikt się nie odwoła

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Via Carpatia to jedna z kluczowych tras, która obecnie jest realizowana. GDDKiA poinformowało, że wybrało najkorzystniejszą ofertę na realizację odcinka Dukla – Barwinek.

Oferta firmy Polaqua została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę 18 kilometrów drogi ekspresowej S19 Dukla - Barwinek (granica państwa). W sumie do przetargu złożono osiem ofert.

Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w systemie Projektuj i buduj. Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi). W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19.

Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15?estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

Planuje się, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 42 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych. Aby jednak doszło to do skutku, to nie mogą wpłynąć żadne odwołania od decyzji GDDKiA, które to wydłużyłyby cały proces.?