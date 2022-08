Wyprawa kamperem lub podróż z przyczepą daje swobodę podróżowania, możliwość spania na dziko i piękne widoki z mobilnej sypialni. Okazuje się jednak, że tego typu turystyka także ma swoje zagrożenia, m.in. złodziei wyspecjalizowanych w okradaniu takich pojazdów. Domy na kółkach są dość łatwym łupem – sforsowanie w nich zamka, gdzie pokrycie wykonane jest z laminatu, to zadanie zdecydowanie łatwiejsze od włamanie do domu, czy hotelu.

Potwierdza to przygoda jednego z polskich turystów podróżującego kamperem po Francji. Tak to nie pomyłka, okazuje się, że kraj znany z wina, pięknych zamków nad Loara i serów, często wybierany przez polskich turystów, jest dość niebezpieczny dla krawaningowców. Coraz więcej doniesień o włamaniach do kamperów i kradzieży dobytku, pochodzi właśnie z Francji. Na jednej z grup facebookowych miłośników karawaningu, pan Kajetan tak opisał swoją przygodę.

UWAGA na złodziei we Francji. Stanęliśmy na parkingu na autostradzie A7 w okolicy Valence (płatna autostrada). Wokół kampery i inne auta, jednak to my byliśmy najdalej wysunięci. Złodzieje podjechali samochodem, od razu otwierając klapę bagażnika, co by to ukryć tablice. Na szczęście nic się nie stało, zdążyli otworzyć drzwi od kabiny, ale natychmiastowa reakcja nie pozwoliła nic im ukraść. Przestrzegam, żeby nie zostawiać nic w kabinie. Najlepiej spiąć pasami drzwi, a jeszcze lepiej nie robić postoju na parkingach przy autostradzie (ja już mam nauczkę)

– tak brzmi oryginalna treść ostrzeżenia.

Wystarczy wejść w komentarze, żeby przekonać się, że nie był to odosobniony przypadek. Kolejna osoba wspomina o podobnej przygodzie. Auto zostało okradzione podczas zwiedzania okolicznego miasta.

Znamy, znamy ten schemat. Znajomi wrócili tylko z tym, co mieli na sobie, gdy po zaparkowaniu poszli zwiedzać miasto.

Inna turystka z polski opisuje swoją niemiłą przygodę sprzed kilku lat, co potwierdza tylko, że okradanie kamperów to nie nowość w tym kraju.

Nie pamiętam, który to był rok, ale w czasie nocnego postoju na parkingu między tirami we Francji okradziono nas wpuszczając do kabiny jakiś gaz – spaliśmy jak niemowlaki razem z psem. (...) Z tego wynika, że Francja od lat jest nie bezpieczna i nic się nie zmienia

– czytamy w komentarzu.

Kolejnym dowodem na to, że francuskie parkingi nie należą do najbezpieczniejszych, jest sprawa sprzed roku. Tamtejsze media rozpisywały się wtedy o szajce złodziei usypiających gazem kierowców ciężarówek oraz turystów w kamperach. Tym razem jednak nie chodziło o kradzież towaru na przyczepach, ale o kabiny samochodów i schowaną tam gotówkę oraz kosztowności. Sprawa była na tyle poważna, że francuska żandarmeria wszczęła specjalne dochodzenie. W końcu udało się zatrzymać kilka osób i podobno rozbić grupę, która specjalizowała się w kradzieżach na parkingach przy autostradzie A7.

Szczególnie niebezpieczne miejsca

Z relacji świadków i poszkodowanych najwięcej kradzieży ma miejsce na parkingach przy często uczęszczanych drogach. Sporo osób wspomina o trasach prowadzących z różnych miejsc kraju do Marsylii. Na grupie znaleźliśmy też ostrzeżenie dotyczące szlaku prowadzącego od Miluzy przez Besançon, Lyon aż do Marsylii.

Doświadczeni "kamperowicze" wprost radzą, żeby na nocleg nie wybierać parkingów przy drogach szybkiego ruchu i w okolicach dużych miast, a zjeżdżać do mniejszych miejscowości albo szukać płatnych parkingów z monitoringiem. Informacje o nich można znaleźć w aplikacjach przygotowanych specjalnie dla osób podróżujących kamperami i z przyczepami.

Dziki kemping we Francji

Przy okazji warto też wspomnieć, że francuskie przepisy nie pozwalają na biwakowanie, poza kempingami. Jest to dozwolone tylko na terenie prywatnym za zgodą właściciela. Wprawdzie są regiony, w których przepisy te są stosowane dość luźno, ale w regionach turystycznych zwykle kontrole są częstsze i bardziej skrupulatne – tam za nocleg "na dziko" grozi grzywną nawet do 1500 euro.